Комета 3I/ATLAS образовалась в чрезвычайно холодных условиях

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: NASA

Комета 3I/ATLAS, которая стала третьим подтвержденным межзвездным объектом, обнаруженным за пределами Солнечной системы, могла сформироваться в значительно более холодных условиях, чем те, в которых возникала наша система. К такому выводу пришли исследователи из Мичиганского университета после изучения состава воды в ее веществе.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на исследование в журнале Nature.

Что показал анализ кометы

Главный вывод связан с содержанием дейтерия в молекулах воды. Ученые выяснили, что соотношение дейтерия к обычному водороду в 3I/ATLAS оказалось в 30 раз выше, чем у любой известной кометы Солнечной системы, и в 40 раз выше, чем в воде земных океанов.

Именно это указывает на то, что объект формировался в исключительно холодной среде и при значительно более низком уровне радиации, чем тот, который сопровождал формирование Солнечной системы.

Это первое исследование, в рамках которого ученым удалось провести такой анализ для межзвездного объекта. Результат стал еще одним подтверждением того, что условия формирования Солнечной системы не являются универсальными для остального космоса.

Исследователям помогло то, что комету удалось вовремя зафиксировать и быстро начать наблюдения. Сначала ранние признаки выброса газа в 3I/ATLAS зафиксировали с помощью обсерватории MDM в Аризоне.

Затем к работе подключили большую миллиметровую и субмиллиметровую антенную решетку ALMA в Чили. Благодаря высокой чувствительности этого комплекса ученые смогли различить обычную и дейтерированную воду, а затем определить их соотношение.

Ранее Новини.LIVE писали, что межзвездную комету 3I/ATLAS удалось зафиксировать с ракурса, недосягаемого для наземных телескопов. Уникальные снимки получил космический аппарат JUICE.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после открытия межзвездную комету 3I/ATLAS сначала считали потенциально очень большой, а ее ядро могло достигать десятков километров. Впрочем, дальнейшие расчеты показали, что первоначальные оценки оказались завышенными, и реальные размеры этого объекта значительно скромнее.