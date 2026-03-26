Астрономы показали новые кадры межзвездной кометы 3I/ATLAS

Дата публикации 26 марта 2026 11:41
Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: кадр из видео/YouTube

Межзвездную комету 3I/ATLAS удалось снять с ракурса, который недоступен для наземных телескопов. Новые кадры получил космический аппарат JUICE, который сейчас движется по Солнечной системе в рамках миссии к Юпитеру и его большим ледяным спутникам.

Новое видео с кометой опубликовало Европейское космическое агентство (ESA).

Что показали новые снимки 3I/ATLAS

Во время наблюдений аппарат JUICE находился примерно в 66 миллионах километров от кометы. Именно такая позиция позволила получить серию снимков с перспективы, которую невозможно повторить с Земли.

Видео собрали из 53 отдельных кадров, сделанных навигационной камерой NavCam. В результате ученые получили новый визуальный материал для изучения движения межзвездного тела, которое проходит через Солнечную систему.

3I/ATLAS относится к крайне редким межзвездным объектам, которые удается увидеть в пределах нашей планетной системы. Именно поэтому каждый новый набор данных имеет отдельную научную ценность.

Сейчас исследовательские группы детально анализируют полученные изображения, чтобы понять, содержат ли они новую информацию о строении, поведении или траектории этого объекта. Дополнительный интерес к наблюдению объясняется и тем, что еще никто не находился так близко к перигелию межзвездного тела.

Межзвездная комета 3I/ATLAS привлекла внимание ученых не только своей траекторией, но и составом выбросов. В ее облаке зафиксировали органические молекулы, которые связывают с химическими процессами, важными для возникновения жизни.

Во время прохождения через Солнечную систему комета 3I/ATLAS также демонстрировала изменение структуры и поведения льда. Инфракрасные наблюдения позволили лучше понять, как различные вещества распределяются вокруг ядра кометы и как они меняются под воздействием Солнца.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
