Україна
ESA показало уникальные кадры кометы 3I/ATLAS у Юпитера — фото

ESA показало уникальные кадры кометы 3I/ATLAS у Юпитера — фото

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 10:34
Комета 3I/ATLAS приближается к Юпитеру — ESA показало уникальный снимок
Планета Юпитер и межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: Unsplash, NASA. Коллаж: Новини.LIVE

Комета 3I/ATLAS, пришедшая из межзвёздного пространства, выходит на участок пути, где в середине марта окажется ближе всего к Юпитеру. Европейское космическое агентство показало один из наиболее детальных кадров объекта, полученный камерой JANUS аппарата JUICE.

Об этом пишет IFLScience.

Читайте также:

Какие именно кадры получили ученые

Аппарат JUICE снял более сотни кадров 3I/ATLAS еще в ноябре 2025 года, когда находился примерно в 66 млн км от кометы. На тот момент прошла неделя после прохождения объектом перигелия — ближайшей точки к Солнцу — на расстоянии 210 млн км.

На обнародованном снимке видно активную комету, выбрасывающую газ и пыль в космос. Ее ядро на фото не просматривается: оно скрыто яркой газовой оболочкой (комой). Также заметен длинный хвост.

Межзвездная комета 3I/ATLAS
Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: ESA/Juice/JANUS

В ESA уточнили, что вместе с изображениями недавно получили и данные сразу с нескольких научных инструментов JUICE: прибора ближней инфракрасной визуализации, УФ-спектрометра, субмиллиметрового прибора и датчика для изображения нейтральных атомов. Обработка данных уже продолжается, а первые результаты исследования 3I/ATLAS с помощью приборов JUICE агентство ожидает представить в ближайшие месяцы.

Наблюдения стали дополнительной задачей для миссии: в октябре прошлого года научный сотрудник проекта ESA Оливье Витасс объяснял, что JUICE находится в фазе крейсерского полета с тепловыми ограничениями из-за относительной близости к Солнцу, поэтому активной работы полезной нагрузки в этот период не планировалось. В то же время уникальность возможности наблюдать межзвездный объект подтолкнула команду подготовить отдельное планирование.

Основная научная программа JUICE стартует в 2030-х годах и сосредоточена на изучении спутников Юпитера — Ганимеда, Каллисто и Европы. Цель миссии — выяснить, существуют ли там подземные океаны, где потенциально может быть среда для жизни.

Ранее во время движения сквозь Солнечную систему 3I/ATLAS демонстрировала заметные изменения в форме и характере излучения льда, что удалось детализировать благодаря инфракрасным наблюдениям.

Астрофизик Ави Леб также выдвигал гипотезу, что подобные межзвездные объекты теоретически могли бы служить "транспортом" для технологической цивилизации, вплоть до предположений о возможной скрытой внутри полезной нагрузке.

космос фото комета Юпитер космический объект 3I/ATLAS
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
