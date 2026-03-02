Комета 3I/ATLAS приближается к Юпитеру — ESA показало уникальный снимок

ESA показало уникальные кадры кометы 3I/ATLAS у Юпитера — фото
Комета 3I/ATLAS, пришедшая из межзвёздного пространства, выходит на участок пути, где в середине марта окажется ближе всего к Юпитеру. Европейское космическое агентство показало один из наиболее детальных кадров объекта, полученный камерой JANUS аппарата JUICE.
Об этом пишет IFLScience.
Какие именно кадры получили ученые
Аппарат JUICE снял более сотни кадров 3I/ATLAS еще в ноябре 2025 года, когда находился примерно в 66 млн км от кометы. На тот момент прошла неделя после прохождения объектом перигелия — ближайшей точки к Солнцу — на расстоянии 210 млн км.
На обнародованном снимке видно активную комету, выбрасывающую газ и пыль в космос. Ее ядро на фото не просматривается: оно скрыто яркой газовой оболочкой (комой). Также заметен длинный хвост.
В ESA уточнили, что вместе с изображениями недавно получили и данные сразу с нескольких научных инструментов JUICE: прибора ближней инфракрасной визуализации, УФ-спектрометра, субмиллиметрового прибора и датчика для изображения нейтральных атомов. Обработка данных уже продолжается, а первые результаты исследования 3I/ATLAS с помощью приборов JUICE агентство ожидает представить в ближайшие месяцы.
Наблюдения стали дополнительной задачей для миссии: в октябре прошлого года научный сотрудник проекта ESA Оливье Витасс объяснял, что JUICE находится в фазе крейсерского полета с тепловыми ограничениями из-за относительной близости к Солнцу, поэтому активной работы полезной нагрузки в этот период не планировалось. В то же время уникальность возможности наблюдать межзвездный объект подтолкнула команду подготовить отдельное планирование.
Основная научная программа JUICE стартует в 2030-х годах и сосредоточена на изучении спутников Юпитера — Ганимеда, Каллисто и Европы. Цель миссии — выяснить, существуют ли там подземные океаны, где потенциально может быть среда для жизни.
Ранее во время движения сквозь Солнечную систему 3I/ATLAS демонстрировала заметные изменения в форме и характере излучения льда, что удалось детализировать благодаря инфракрасным наблюдениям.
Астрофизик Ави Леб также выдвигал гипотезу, что подобные межзвездные объекты теоретически могли бы служить "транспортом" для технологической цивилизации, вплоть до предположений о возможной скрытой внутри полезной нагрузке.
