Головна Технології Науковці опублікували унікальний кадр 3I/ATLAS біля Юпітера

Науковці опублікували унікальний кадр 3I/ATLAS біля Юпітера

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 10:34
Міжзоряна комета 3I/ATLAS наближається до Юпітера — ESA показало приголомшливе фото
Планета Юпітер та міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: Unsplash, NASA. Колаж: Новини.LIVE

Міжзоряна комета 3I/ATLAS виходить на ділянку траєкторії, де в середині березня пройде на найближчій відстані від Юпітера. Європейське космічне агентство оприлюднило один із найкращих знімків об'єкта, зроблений камерою JANUS на борту апарата JUICE.

Про це пише IFLScience.

Читайте також:

Які саме кадри отримали науковці

Апарат JUICE зняв понад сотню кадрів 3I/ATLAS ще в листопаді 2025 року, коли перебував приблизно за 66 млн км від комети. На той момент минув тиждень після проходження об'єктом перигелію — найближчої точки до Сонця — на відстані 210 млн км.

На оприлюдненому знімку видно активну комету, що викидає газ і пил у космос. Її ядро на фото не проглядається: воно приховане яскравою газовою оболонкою (комою). Також помітний довгий хвіст.

Межзвездная комета 3I/ATLAS
Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: ESA/Juice/JANUS

В ESA уточнили, що разом із зображеннями нещодавно отримали й дані одразу з кількох наукових інструментів JUICE: приладу ближньої інфрачервоної візуалізації, УФ-спектрометра, субміліметрового приладу та датчика для зображення нейтральних атомів. Опрацювання даних уже триває, а перші результати дослідження 3I/ATLAS за допомогою приладів JUICE агентство очікує представити найближчими місяцями.

Спостереження стали додатковим завданням для місії: у жовтні минулого року науковий співробітник проєкту ESA Олів'є Вітасс пояснював, що JUICE перебуває у фазі крейсерського польоту з тепловими обмеженнями через відносну близькість до Сонця, тому активної роботи корисного навантаження в цей період не планували. Водночас унікальність можливості спостерігати міжзоряний об'єкт підштовхнула команду підготувати окреме планування.

Основна наукова програма JUICE стартує у 2030-х роках і зосереджена на вивченні супутників Юпітера — Ганімеда, Каллісто та Європи. Мета місії — з'ясувати, чи існують там підземні океани, де потенційно може бути середовище для життя.

Раніше під час руху крізь Сонячну систему 3I/ATLAS демонструвала помітні зміни у формі та характері випромінювання льоду, що вдалося деталізувати завдяки інфрачервоним спостереженням.

Астрофізик Аві Леб також висував гіпотезу, що подібні міжзоряні об'єкти теоретично могли б слугувати "транспортом" для технологічної цивілізації, аж до припущень про можливе приховане всередині корисне навантаження.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
