Міжзоряна комета 3I/ATLAS змінюється в Сонячній системі — що помітили вчені

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)

Під час руху крізь Сонячну систему міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS продемонстрував помітні зміни у формі та випромінюванні льоду, з якого складається комета. Спостереження в інфрачервоному діапазоні допомогли деталізувати, як розподіляються різні речовини навколо її ядра.

Про це пише IFLScience.

Яких змін зазнала комета 3I/ATLAS

Дані про 3I/ATLAS зібрав космічний телескоп SPHEREx під час спостережень торік у серпні та грудні. Аналіз цих вимірювань опублікували на сервері препринтів arXiv.

SPHEREx здатний фіксувати об'єкти в 102 "кольорах" інфрачервоного спектра, тож дослідники змогли простежити форму та випромінювання льоду в кометі. Цей лід складається з різних молекул, зокрема води, нітридів, вуглекислого газу та монооксиду вуглецю.

На зображеннях загальний розподіл цих речовин має досить сферичний вигляд: навколо ядра помітний круглий ореол. Водночас вуглеводні розподілялися інакше — менш округло, із легким "сплющенням".

Найбільш асиметричною виявилася структура пилу. Саме пил формує антихвіст — рідкісний додатковий хвіст, який виникає через викид кометою великих і важких частинок: через розмір вони рухаються не так, як інший викинутий матеріал.

Різні форми викидів комети 3I/ATLAS. Фото: NASA/JPL-Caltech

Науковці підкреслили, що це ще не повний аналіз грудневих даних, однак уже зараз він показує, наскільки 3I/ATLAS змінилася під час проходження через Сонячну систему.

Нагадаємо, після відкриття міжзоряну комету 3I/ATLAS спершу вважали потенційно "гігантською" — припускалося, що її ядро може мати розміри в десятки кілометрів. Втім нові обчислення показали, що ці оцінки були суттєво перебільшені, а реальні габарити об'єкта значно менші.

Також ми писали, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у грудні пройшов на мінімальній відстані від Землі. Вважалося, що комета може мати ознаки технологічного походження, через що теоретично могла становити загрозу для людства.