Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Міжзоряна комета 3I/ATLAS несподівано змінилася — фото

Міжзоряна комета 3I/ATLAS несподівано змінилася — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 10:34
Міжзоряна комета 3I/ATLAS змінюється в Сонячній системі — що помітили вчені
Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)

Під час руху крізь Сонячну систему міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS продемонстрував помітні зміни у формі та випромінюванні льоду, з якого складається комета. Спостереження в інфрачервоному діапазоні допомогли деталізувати, як розподіляються різні речовини навколо її ядра.

Про це пише IFLScience.

Реклама
Читайте також:

Яких змін зазнала комета 3I/ATLAS

Дані про 3I/ATLAS зібрав космічний телескоп SPHEREx під час спостережень торік у серпні та грудні. Аналіз цих вимірювань опублікували на сервері препринтів arXiv.

SPHEREx здатний фіксувати об'єкти в 102 "кольорах" інфрачервоного спектра, тож дослідники змогли простежити форму та випромінювання льоду в кометі. Цей лід складається з різних молекул, зокрема води, нітридів, вуглекислого газу та монооксиду вуглецю.

На зображеннях загальний розподіл цих речовин має досить сферичний вигляд: навколо ядра помітний круглий ореол. Водночас вуглеводні розподілялися інакше — менш округло, із легким "сплющенням".

Найбільш асиметричною виявилася структура пилу. Саме пил формує антихвіст — рідкісний додатковий хвіст, який виникає через викид кометою великих і важких частинок: через розмір вони рухаються не так, як інший викинутий матеріал.

Выброси кометы 3I/ATLAS
Різні форми викидів комети 3I/ATLAS. Фото: NASA/JPL-Caltech

Науковці підкреслили, що це ще не повний аналіз грудневих даних, однак уже зараз він показує, наскільки 3I/ATLAS змінилася під час проходження через Сонячну систему.

Нагадаємо, після відкриття міжзоряну комету 3I/ATLAS спершу вважали потенційно "гігантською" — припускалося, що її ядро може мати розміри в десятки кілометрів. Втім нові обчислення показали, що ці оцінки були суттєво перебільшені, а реальні габарити об'єкта значно менші.

Також ми писали, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS у грудні пройшов на мінімальній відстані від Землі. Вважалося, що комета може мати ознаки технологічного походження, через що теоретично могла становити загрозу для людства.

Ваша пробная версия Premium закончилась

NASA космос комета дослідження космічний об'єкт 3I/ATLAS
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації