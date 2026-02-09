Межзвездная комета 3I/ATLAS меняется в Солнечной системе — что заметили ученые

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)

Во время движения сквозь Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS продемонстрировал заметные изменения в форме и излучении льда, из которого состоит комета. Наблюдения в инфракрасном диапазоне помогли детализировать, как распределяются различные вещества вокруг ее ядра.

Об этом пишет IFLScience.

Какие изменения претерпела комета 3I/ATLAS

Данные о 3I/ATLAS собрал космический телескоп SPHEREx во время наблюдений в августе и декабре прошлого года. Анализ этих измерений опубликовали на сервере препринтов arXiv.

SPHEREx способен фиксировать объекты в 102 "цветах" инфракрасного спектра, поэтому исследователи смогли проследить форму и излучение льда в комете. Этот лед состоит из различных молекул, в частности воды, нитридов, углекислого газа и монооксида углерода.

На изображениях общее распределение этих веществ имеет довольно сферический вид: вокруг ядра заметен круглый ореол. В то же время углеводороды распределялись иначе — менее округло, с легким "сплющиванием".

Наиболее асимметричной оказалась структура пыли. Именно пыль формирует антихвост — редкий дополнительный хвост, который возникает из-за выброса кометой крупных и тяжелых частиц: из-за размера они движутся не так, как другой выброшенный материал.

Различные формы выбросов кометы 3I/ATLAS. Фото: NASA/JPL-Caltech

Ученые подчеркнули, что это еще не полный анализ декабрьских данных, однако уже сейчас он показывает, насколько 3I/ATLAS изменилась во время прохождения через Солнечную систему.

Напомним, после открытия межзвездную комету 3I/ATLAS сначала считали потенциально "гигантской" — предполагалось, что ее ядро может иметь размеры в десятки километров. Впрочем, новые вычисления показали, что эти оценки были существенно преувеличены, а реальные габариты объекта значительно меньше.

Также мы писали, что межзвездный объект 3I/ATLAS в декабре прошел на минимальном расстоянии от Земли. Считалось, что комета может иметь признаки технологического происхождения, из-за чего теоретически могла представлять угрозу для человечества.

