Міжзоряна комета 3I/ATLAS залишила органічні молекули біля Землі — дослідження NASA

NASA виявило молекули життя в кометі 3I/ATLAS
Міжзоряна комета 3I/ATLAS, що пролетіла повз Землю, залишила по собі хмару органічних сполук у космосі. За даними спостережень, у її викидах виявили молекули, які вважають важливими "цеглинками" для процесів, пов'язаних із життям.
Про це пише Live Science.
Що саме побачили вчені
Дослідники, які працюють із даними космічного телескопа NASA SPHEREx, дійшли висновку, що комета викидає органічні молекули. Серед них називають метанол, ціанід і метан — речовини, які мають фундаментальне значення для біологічних процесів на Землі, але можуть утворюватися й без участі живих організмів.
У NASA підкреслюють, що саме по собі виявлення таких сполук не є доказом "позаземного" походження комети чи наявності життя. Йдеться про хімію, яка може мати цілком природне, небіологічне пояснення.
Комету 3I/ATLAS виявили в липні 2025 року, коли спостерігачі помітили невідомий об'єкт, що рухався зі швидкістю близько 221 000 км/год у межах орбіти Юпітера. За оцінками науковців, вона могла мандрувати космосом мільярди років, прискорюючись під час зближень з іншими зорями та туманностями.
Після проходження повз Сонце і досягнення найближчої точки до нього наприкінці жовтня комета в грудні наблизилася до Землі приблизно на 270 мільйонів кілометрів.
Нагадаємо, для технологічно розвиненої цивілізації подорожі між зорями можуть виявитися простішими, якщо використати природні об'єкти, що вже рухаються з надвисокою швидкістю. Астрофізики розглядають комету 3I/ATLAS як можливий приклад такого "космічного транспорту".
Також ми писали, що після відкриття міжзоряну комету 3I/ATLAS спершу вважали потенційно "гігантською", припускаючи, що її ядро може сягати десятків кілометрів. Втім нові обчислення засвідчили, що попередні оцінки були перебільшені, а фактичні розміри об'єкта значно менші.
