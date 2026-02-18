Відео
NASA виявило молекули життя в кометі 3I/ATLAS

NASA виявило молекули життя в кометі 3I/ATLAS

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 10:34
Міжзоряна комета 3I/ATLAS залишила органічні молекули біля Землі — дослідження NASA
Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: кадр з відео/YouTube

Міжзоряна комета 3I/ATLAS, що пролетіла повз Землю, залишила по собі хмару органічних сполук у космосі. За даними спостережень, у її викидах виявили молекули, які вважають важливими "цеглинками" для процесів, пов'язаних із життям.

Про це пише Live Science.

Читайте також:

Що саме побачили вчені

Дослідники, які працюють із даними космічного телескопа NASA SPHEREx, дійшли висновку, що комета викидає органічні молекули. Серед них називають метанол, ціанід і метан — речовини, які мають фундаментальне значення для біологічних процесів на Землі, але можуть утворюватися й без участі живих організмів.

У NASA підкреслюють, що саме по собі виявлення таких сполук не є доказом "позаземного" походження комети чи наявності життя. Йдеться про хімію, яка може мати цілком природне, небіологічне пояснення.

Комету 3I/ATLAS виявили в липні 2025 року, коли спостерігачі помітили невідомий об'єкт, що рухався зі швидкістю близько 221 000 км/год у межах орбіти Юпітера. За оцінками науковців, вона могла мандрувати космосом мільярди років, прискорюючись під час зближень з іншими зорями та туманностями.

Після проходження повз Сонце і досягнення найближчої точки до нього наприкінці жовтня комета в грудні наблизилася до Землі приблизно на 270 мільйонів кілометрів.

Нагадаємо, для технологічно розвиненої цивілізації подорожі між зорями можуть виявитися простішими, якщо використати природні об'єкти, що вже рухаються з надвисокою швидкістю. Астрофізики розглядають комету 3I/ATLAS як можливий приклад такого "космічного транспорту".

Також ми писали, що після відкриття міжзоряну комету 3I/ATLAS спершу вважали потенційно "гігантською", припускаючи, що її ядро може сягати десятків кілометрів. Втім нові обчислення засвідчили, що попередні оцінки були перебільшені, а фактичні розміри об'єкта значно менші.

NASA космос комета дослідження позаземне життя 3I/ATLAS
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
