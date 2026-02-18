Межзвездная комета 3I/ATLAS оставила органические молекулы возле Земли — исследование NASA

Межзвездная комета 3I/ATLAS. Фото: кадр из видео/YouTube

Межзвездная комета 3I/ATLAS, пролетевшая мимо Земли, оставила после себя облако органических соединений в космосе. По данным наблюдений, в ее выбросах обнаружили молекулы, которые считают важными "кирпичиками" для процессов, связанных с жизнью.

Об этом пишет Live Science.

Что именно увидели ученые

Исследователи, которые работают с данными космического телескопа NASA SPHEREx, пришли к выводу, что комета выбрасывает органические молекулы. Среди них называют метанол, цианид и метан — вещества, которые имеют фундаментальное значение для биологических процессов на Земле, но могут образовываться и без участия живых организмов.

В NASA подчеркивают, что само по себе обнаружение таких соединений не является доказательством "внеземного" происхождения кометы или наличия жизни. Речь идет о химии, которая может иметь вполне естественное, небиологическое объяснение.

Комету 3I/ATLAS обнаружили в июле 2025 года, когда наблюдатели заметили неизвестный объект, который двигался со скоростью около 221 000 км/ч в пределах орбиты Юпитера. По оценкам ученых, она могла путешествовать по космосу миллиарды лет, ускоряясь во время сближений с другими звездами и туманностями.

После прохождения мимо Солнца и достижения ближайшей точки к нему в конце октября комета в декабре приблизилась к Земле примерно на 270 миллионов километров.

Напомним, для технологически развитой цивилизации путешествия между звездами могут оказаться проще, если использовать природные объекты, которые уже движутся со сверхвысокой скоростью. Астрофизики рассматривают комету 3I/ATLAS как возможный пример такого "космического транспорта".

Также мы писали, что после открытия межзвездную комету 3I/ATLAS сначала считали потенциально "гигантской", предполагая, что ее ядро может достигать десятков километров. Впрочем, новые вычисления показали, что предыдущие оценки были преувеличены, а фактические размеры объекта значительно меньше.