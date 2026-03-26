Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Астрономи показали нові кадри міжзоряної комети 3I/ATLAS

Астрономи показали нові кадри міжзоряної комети 3I/ATLAS

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 11:41
Астрономи показали нові кадри міжзоряної комети 3I/ATLAS
Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: кадр з відео/YouTube

Міжзоряну комету 3I/ATLAS вдалося зняти з ракурсу, який недоступний для наземних телескопів. Нові кадри отримав космічний апарат JUICE, що нині рухається Сонячною системою в межах місії до Юпітера та його великих крижаних супутників.

Нове відео з кометою опублікувало Європейське космічне агенство (ESA).

Що показали нові знімки 3I/ATLAS

Під час спостережень апарат JUICE перебував приблизно за 66 мільйонів кілометрів від комети. Саме така позиція дала змогу отримати серію знімків із перспективи, яку неможливо повторити із Землі.

Відео зібрали з 53 окремих кадрів, зроблених навігаційною камерою NavCam. У результаті вчені отримали новий візуальний матеріал для вивчення руху міжзоряного тіла, яке проходить через Сонячну систему.

3I/ATLAS належить до вкрай рідкісних міжзоряних об'єктів, які вдається побачити в межах нашої планетної системи. Саме тому кожен новий набір даних має окрему наукову цінність.

Зараз дослідницькі групи детально аналізують отримані зображення, щоб зрозуміти, чи містять вони нову інформацію про будову, поведінку або траєкторію цього об'єкта. Додатковий інтерес до спостереження пояснюється і тим, що ще ніхто не перебував так близько до перигелію міжзоряного тіла.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS привернула увагу вчених не лише своєю траєкторією, а й складом викидів. У її хмарі зафіксували органічні молекули, які пов'язують із хімічними процесами, важливими для виникнення життя.

Під час проходження через Сонячну систему комета 3I/ATLAS також демонструвала зміну структури та поведінки льоду. Інфрачервоні спостереження дозволили краще зрозуміти, як різні речовини розподіляються навколо ядра комети та як вони змінюються під впливом Сонця.

космічний об'єкт міжзоряна комета 3I/ATLAS дослідження астрономів
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації