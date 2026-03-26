Астрономи показали нові кадри міжзоряної комети 3I/ATLAS

Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: кадр з відео/YouTube

Міжзоряну комету 3I/ATLAS вдалося зняти з ракурсу, який недоступний для наземних телескопів. Нові кадри отримав космічний апарат JUICE, що нині рухається Сонячною системою в межах місії до Юпітера та його великих крижаних супутників.

Нове відео з кометою опублікувало Європейське космічне агенство (ESA).

Що показали нові знімки 3I/ATLAS

Під час спостережень апарат JUICE перебував приблизно за 66 мільйонів кілометрів від комети. Саме така позиція дала змогу отримати серію знімків із перспективи, яку неможливо повторити із Землі.

Відео зібрали з 53 окремих кадрів, зроблених навігаційною камерою NavCam. У результаті вчені отримали новий візуальний матеріал для вивчення руху міжзоряного тіла, яке проходить через Сонячну систему.

3I/ATLAS належить до вкрай рідкісних міжзоряних об'єктів, які вдається побачити в межах нашої планетної системи. Саме тому кожен новий набір даних має окрему наукову цінність.

Зараз дослідницькі групи детально аналізують отримані зображення, щоб зрозуміти, чи містять вони нову інформацію про будову, поведінку або траєкторію цього об'єкта. Додатковий інтерес до спостереження пояснюється і тим, що ще ніхто не перебував так близько до перигелію міжзоряного тіла.

Міжзоряна комета 3I/ATLAS привернула увагу вчених не лише своєю траєкторією, а й складом викидів. У її хмарі зафіксували органічні молекули, які пов'язують із хімічними процесами, важливими для виникнення життя.

Під час проходження через Сонячну систему комета 3I/ATLAS також демонструвала зміну структури та поведінки льоду. Інфрачервоні спостереження дозволили краще зрозуміти, як різні речовини розподіляються навколо ядра комети та як вони змінюються під впливом Сонця.