Головна Технології Вчені з'ясували, де могла сформуватися комета 3I/ATLAS

Вчені з'ясували, де могла сформуватися комета 3I/ATLAS

Дата публікації: 24 квітня 2026 16:32
Комета 3I/ATLAS утворилася в надзвичайно холодних умовах
Міжзоряна комета 3I/ATLAS. Фото: NASA

Комета 3I/ATLAS, яка стала третім підтвердженим міжзоряним об'єктом, виявленим за межами Сонячної системи, могла сформуватися в значно холодніших умовах, ніж ті, в яких виникала наша система. Такого висновку дійшли дослідники з Мічиганського університету після вивчення складу води в її речовині.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на дослідження в журналі Nature.

Що показав аналіз комети

Головний висновок пов'язаний із вмістом дейтерію в молекулах води. Вчені з'ясували, що співвідношення дейтерію до звичайного водню у 3I/ATLAS виявилося у 30 разів вищим, ніж у будь-якої відомої комети Сонячної системи, і у 40 разів вищим, ніж у воді земних океанів.

Саме це вказує на те, що об'єкт формувався у винятково холодному середовищі та за значно нижчого рівня радіації, ніж той, який супроводжував формування Сонячної системи.

Це перше дослідження, у межах якого вченим вдалося провести такий аналіз для міжзоряного об'єкта. Результат став ще одним підтвердженням того, що умови формування Сонячної системи не є універсальними для решти космосу.

Дослідникам допомогло те, що комету вдалося вчасно зафіксувати і швидко почати спостереження. Спочатку ранні ознаки викиду газу у 3I/ATLAS зафіксували за допомогою обсерваторії MDM в Аризоні.

Потім до роботи підключили велику міліметрову та субміліметрову антенну решітку ALMA в Чилі. Завдяки високій чутливості цього комплексу вчені змогли розрізнити звичайну і дейтеровану воду, а потім визначити їхнє співвідношення.

Раніше Новини.LIVE писали, що міжзоряну комету 3I/ATLAS вдалося зафіксувати з ракурсу, недосяжного для наземних телескопів. Унікальні знімки отримав космічний апарат JUICE.

Також Новини.LIVE розповідали, що після відкриття міжзоряну комету 3I/ATLAS спершу вважали потенційно дуже великою, а її ядро могло сягати десятків кілометрів. Втім, подальші розрахунки показали, що початкові оцінки виявилися завищеними, і реальні розміри цього об'єкта значно скромніші.

NASA міжзоряна комета 3I/ATLAS дослідження астрономів
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

