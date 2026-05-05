Фото Земли и Луны с миссии Artemis II: NASA опубликовала полный архив

NASA выложила в открытый доступ полный фотоархив миссии Artemis II, во время которой астронавты совершили облет Луны на корабле Orion. В коллекции собрали 12 217 снимков Земли, Луны и глубокого космоса, которые ранее показывали лишь частично.

Что вошло в фотоархив Artemis II

Американское космическое агентство обнародовало все фотографии, сделанные экипажем во время полета вокруг Луны. Ранее NASA публиковала лишь отдельные самые яркие кадры, а теперь доступной стала полная подборка снимков.

В архиве есть фото Земли из космоса, детализированные кадры лунной поверхности и изображения глубокого космоса, сделанные с борта космического корабля Orion.

Фото с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II. Фото: NASA

Artemis II стартовала 2 апреля 2026 года и стала первой миссией с астронавтами к Луне со времен Apollo 17 в 1972 году.

В ночь на 7 апреля корабль вошел в гравитационное поле Луны и приблизился к ней на расстояние 6545 км. После облета спутника экипаж вернулся на Землю, а миссия успешно завершилась 11 апреля.

Artemis II является частью более широкой программы NASA по возвращению человека на Луну. В рамках этой инициативы уже в 2028 году планируется высадка астронавтов на поверхность спутника.

В перспективе программа должна привести к созданию постоянной базы на Луне, которая станет основой для длительного присутствия человека за пределами Земли.

