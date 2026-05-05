NASA опубликовала более 12 тысяч фото Земли и Луны с миссии Artemis II

NASA опубликовала более 12 тысяч фото Земли и Луны с миссии Artemis II

Дата публикации 5 мая 2026 11:41
Фото Земли и Луны с миссии Artemis II: NASA опубликовала полный архив
Луна. Фото: NASA

NASA выложила в открытый доступ полный фотоархив миссии Artemis II, во время которой астронавты совершили облет Луны на корабле Orion. В коллекции собрали 12 217 снимков Земли, Луны и глубокого космоса, которые ранее показывали лишь частично.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на фотоархив NASA.

Что вошло в фотоархив Artemis II

Американское космическое агентство обнародовало все фотографии, сделанные экипажем во время полета вокруг Луны. Ранее NASA публиковала лишь отдельные самые яркие кадры, а теперь доступной стала полная подборка снимков.

В архиве есть фото Земли из космоса, детализированные кадры лунной поверхности и изображения глубокого космоса, сделанные с борта космического корабля Orion.

  • Фото з борту космічного корабля Orion під час місії Artemis II
    Фото с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II. Фото: NASA
  • Фото з борту космічного корабля Orion під час місії Artemis II
    Фото с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II. Фото: NASA
  • Фото з борту космічного корабля Orion під час місії Artemis II
    Фото с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II. Фото: NASA
  • Фото з борту космічного корабля Orion під час місії Artemis II
    Фото с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II. Фото: NASA
  • Фото з борту космічного корабля Orion під час місії Artemis II
    Фото с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II. Фото: NASA
  • Фото з борту космічного корабля Orion під час місії Artemis II
    Фото с борта космического корабля Orion во время миссии Artemis II. Фото: NASA
Artemis II стартовала 2 апреля 2026 года и стала первой миссией с астронавтами к Луне со времен Apollo 17 в 1972 году.

В ночь на 7 апреля корабль вошел в гравитационное поле Луны и приблизился к ней на расстояние 6545 км. После облета спутника экипаж вернулся на Землю, а миссия успешно завершилась 11 апреля.

Artemis II является частью более широкой программы NASA по возвращению человека на Луну. В рамках этой инициативы уже в 2028 году планируется высадка астронавтов на поверхность спутника.

В перспективе программа должна привести к созданию постоянной базы на Луне, которая станет основой для длительного присутствия человека за пределами Земли.

Ранее Новини.LIVE писали, что командир миссии NASA Artemis II Рид Вайзман снял заход Земли над Луной. По его словам, видео показывает сцену примерно так, как ее видел бы человеческий глаз, а сам ролик обнародовали без обрезки и монтажа.

Также Новини.LIVE писали, что ученые, проанализировав данные NASA, пришли к выводу: примерно через один миллиард лет атмосфера Земли может потерять кислород. Это означает, что наша планета станет непригодной для большинства современных форм жизни значительно раньше, чем предполагали некоторые предыдущие оценки.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
