Фото Землі та Місяця з місії Artemis II: NASA опублікувала повний архів

NASA виклала у відкритий доступ повний фотоархів місії Artemis II, під час якої астронавти здійснили обліт Місяця на кораблі Orion. У колекції зібрали 12 217 знімків Землі, Місяця та глибокого космосу, які раніше показували лише частково.

Що увійшло до фотоархіву Artemis II

Американська космічна агенція оприлюднила всі фотографії, зроблені екіпажем під час польоту навколо Місяця. Раніше NASA публікувала лише окремі найяскравіші кадри, а тепер доступною стала повна добірка знімків.

В архіві є фото Землі з космосу, деталізовані кадри місячної поверхні та зображення глибокого космосу, зроблені з борту космічного корабля Orion.

Фото з борту космічного корабля Orion під час місії Artemis II. Фото: NASA

Artemis II стартувала 2 квітня 2026 року і стала першою місією з астронавтами до Місяця з часів Apollo 17 у 1972 році.

У ніч на 7 квітня корабель увійшов у гравітаційне поле Місяця та наблизився до нього на відстань 6545 км. Після обльоту супутника екіпаж повернувся на Землю, а місія успішно завершилася 11 квітня.

Artemis II є частиною ширшої програми NASA з повернення людини на Місяць. У межах цієї ініціативи вже у 2028 році планується висадка астронавтів на поверхню супутника.

У перспективі програма має привести до створення постійної бази на Місяці, яка стане основою для тривалої присутності людини за межами Землі.

