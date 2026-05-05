Головна Технології NASA опублікувала понад 12 тисяч фото Землі й Місяця з місії Artemis II

NASA опублікувала понад 12 тисяч фото Землі й Місяця з місії Artemis II

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 11:41
Фото Землі та Місяця з місії Artemis II: NASA опублікувала повний архів
Місяць. Фото: NASA

NASA виклала у відкритий доступ повний фотоархів місії Artemis II, під час якої астронавти здійснили обліт Місяця на кораблі Orion. У колекції зібрали 12 217 знімків Землі, Місяця та глибокого космосу, які раніше показували лише частково.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на фотоархів NASA.

Що увійшло до фотоархіву Artemis II

Американська космічна агенція оприлюднила всі фотографії, зроблені екіпажем під час польоту навколо Місяця. Раніше NASA публікувала лише окремі найяскравіші кадри, а тепер доступною стала повна добірка знімків.

В архіві є фото Землі з космосу, деталізовані кадри місячної поверхні та зображення глибокого космосу, зроблені з борту космічного корабля Orion.

Artemis II стартувала 2 квітня 2026 року і стала першою місією з астронавтами до Місяця з часів Apollo 17 у 1972 році.

У ніч на 7 квітня корабель увійшов у гравітаційне поле Місяця та наблизився до нього на відстань 6545 км. Після обльоту супутника екіпаж повернувся на Землю, а місія успішно завершилася 11 квітня.

Artemis II є частиною ширшої програми NASA з повернення людини на Місяць. У межах цієї ініціативи вже у 2028 році планується висадка астронавтів на поверхню супутника.

У перспективі програма має привести до створення постійної бази на Місяці, яка стане основою для тривалої присутності людини за межами Землі.

Раніше Новини.LIVE писали, що командир місії NASA Artemis II Рід Вайзман зняв захід Землі над Місяцем. За його словами, відео показує сцену приблизно так, як її бачило б людське око, а сам ролик оприлюднили без обрізки та монтажу.

Також Новини.LIVE писали, що вчені, проаналізувавши дані NASA, дійшли висновку: приблизно через один мільярд років атмосфера Землі може втратити кисень. Це означає, що наша планета стане непридатною для більшості сучасних форм життя значно раніше, ніж припускали деякі попередні оцінки.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
