NASA спрогнозувало, коли Земля втратить кисень: це станеться раніше, ніж вважалося

Планета Земля. Фото: Reid Wiseman/NASA

Вчені, використовуючи дані NASA, дійшли висновку, що атмосфера Землі втратить кисень приблизно через один мільярд років. Це означає, що планета стане непридатною для життя значно раніше, ніж показували попередні оцінки.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Daily Star.

Коли, за даними дослідників, Земля стане непридатною для життя

Життя на Землі має обмежений термін існування, навіть якщо людству вдасться уникнути кліматичних, технологічних чи воєнних катастроф. Нове дослідження, проведене на основі даних NASA Astrobiology Institute, показало, що багата на кисень атмосфера Землі не збережеться назавжди.

Дослідники Казумі Одзакі та Крістофер Т. Райнхард дійшли висновку, що цей етап завершиться значно раніше, ніж вважалося раніше. Якщо попередні оцінки припускали, що Земля стане непридатною для життя приблизно через два мільярди років, то нова робота скорочує цей термін до одного мільярда років.

Близько 2,5 млрд років тому атмосфера Землі майже не містила кисню. Ситуація змінилася після появи форм життя, які виробляли кисень як побічний продукт. Саме це спричинило так звану Велику кисневу катастрофу, яка знищила більшість тогочасних організмів і сформувала атмосферу, багату на кисень.

Однак, як наголошують учені, така атмосфера не є гарантованою рисою Землі назавжди. Сучасна біосфера підтримує значні обсяги кисню в атмосфері, але в майбутньому ці умови зміняться.

Що зробить планету менш придатною для життя

За словами дослідників, упродовж наступного мільярда років Сонце продовжить збільшуватися і випромінювати більше тепла. Через це Земля поступово ставатиме все менш придатною для життя. Вода з поверхні планети почне активніше підніматися у верхні шари атмосфери, що зрештою призведе до руйнування кисневого середовища, від якого залежить сучасне життя.

Сам факт існування фотосинтезуючих організмів ще не гарантує збереження атмосфери з високим вмістом кисню. Вчені також нагадують, що протягом більшої частини історії Землі рівень кисню був набагато нижчим, ніж сьогодні, а сучасний стан атмосфери сформувався лише після появи наземних рослин, які прискорили геохімічні цикли важливих елементів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Нептун тривалий час залишався однією з планет Сонячної системи, чий нахил осі не мав переконливого пояснення. Згідно з новим дослідженням, ключову роль у цьому міг відіграти Тритон.

Також Новини.LIVE розповідали, що комета 3I/ATLAS, яка пролетіла крізь Сонячну систему, може виявитися однією з найдавніших серед відомих міжзоряних тіл. За новими оцінками, її вік може сягати 10-12 мільярдів років, тобто вона могла сформуватися ще на ранніх етапах історії Чумацького Шляху.