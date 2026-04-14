NASA спрогнозировало, когда Земля потеряет кислород: это произойдет раньше, чем считалось

Планета Земля. Фото: Reid Wiseman/NASA

Ученые, используя данные NASA, пришли к выводу, что атмосфера Земли потеряет кислород примерно через один миллиард лет. Это означает, что планета станет непригодной для жизни значительно раньше, чем показывали предыдущие оценки.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Daily Star.

Когда, по данным исследователей, Земля станет непригодной для жизни

Жизнь на Земле имеет ограниченный срок существования, даже если человечеству удастся избежать климатических, технологических или военных катастроф. Новое исследование, проведенное на основе данных NASA Astrobiology Institute, показало, что богатая кислородом атмосфера Земли не сохранится навсегда.

Исследователи Казуми Одзаки и Кристофер Т. Райнхард пришли к выводу, что этот этап завершится значительно раньше, чем считалось ранее. Если предыдущие оценки предполагали, что Земля станет непригодной для жизни примерно через два миллиарда лет, то новая работа сокращает этот срок до одного миллиарда лет.

Около 2,5 млрд лет назад атмосфера Земли почти не содержала кислорода. Ситуация изменилась после появления форм жизни, которые производили кислород как побочный продукт. Именно это вызвало так называемую Великую кислородную катастрофу, которая уничтожила большинство тогдашних организмов и сформировала атмосферу, богатую кислородом.

Однако, как отмечают ученые, такая атмосфера не является гарантированной чертой Земли навсегда. Современная биосфера поддерживает значительные объемы кислорода в атмосфере, но в будущем эти условия изменятся.

Что сделает планету менее пригодной для жизни

По словам исследователей, в течение следующего миллиарда лет Солнце продолжит увеличиваться и излучать больше тепла. Из-за этого Земля постепенно будет становиться все менее пригодной для жизни. Вода с поверхности планеты начнет активнее подниматься в верхние слои атмосферы, что в конечном итоге приведет к разрушению кислородной среды, от которой зависит современная жизнь.

Сам факт существования фотосинтезирующих организмов еще не гарантирует сохранения атмосферы с высоким содержанием кислорода. Ученые также напоминают, что на протяжении большей части истории Земли уровень кислорода был намного ниже, чем сегодня, а современное состояние атмосферы сформировалось лишь после появления наземных растений, которые ускорили геохимические циклы важных элементов.

