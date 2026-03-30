Астронавт с МКС показал фото ужасного объекта с "щупальцами"

Дата публикации 30 марта 2026 10:34
Картофелина, выращенная на борту МКС. Фото: X/@astro_Pettit

Снимок странного серого объекта со "щупальцами", который показал астронавт NASA Дон Петтит, вызвал волну тревожных реакций в сети. На самом же деле речь идет не о чем-то инопланетном, а о картофелине, которую вырастили на борту Международной космической станции.

Об этом пишет Unilad.

Почему необычная картошка напугала пользователей

На фото объект имел настолько причудливый вид, что часть пользователей сравнивала его с существом из научной фантастики. Серый, неровный и с отростками, он действительно больше напоминал что-то живое, чем обычный овощ.

Картофелина, выращенная на МКС, напугавшая пользователей в интернете. Фото: X/@astro_Pettit

Дополнительно странное впечатление усиливал кусок липучки Velcro, которым картофель закрепили в импровизированном мини-парнике с подсветкой. Именно из-за этого снимок быстро разошелся по соцсетям, а комментаторы начали шутить о "вылуплении чего-то инородного".

Дон Петтит объяснил, что на снимке ранний фиолетовый картофель, который он выращивал во время Экспедиции 72 в рамках своего космического сада. По его словам, это был личный внерабочий проект, которым он занимался в свободное время.

Астронавт даже дал этому овощу шутливое имя — Spudnik-1. Так картофель с МКС превратился не только в эксперимент, но и в еще один вирусный символ космического быта.

Для космических миссий выращивание растений является не просто интересным развлечением. На долгих полетах свежие овощи и фрукты могут стать важной частью рациона, поскольку витамины в упакованной пище со временем разрушаются, и поддерживать полноценное питание становится сложнее.

Именно поэтому исследования космического огородничества имеют практическое значение. Они нужны для будущих длительных миссий, где экипажу придется хотя бы частично обеспечивать себя свежей пищей самостоятельно.

Ранее Новини.LIVE писали, что исследователи разработали подход, при котором пыль, подобную марсианской, углекислый газ и микроорганизмы можно превращать в удобрение для выращивания съедобных растений. Такую технологию считают одним из важных шагов к автономному обеспечению питанием будущих миссий на Марсе.

Также Новини.LIVE рассказывали, что архив телескопа NEOWISE, который в течение десяти лет собирал данные наблюдений за небом, содержал огромный массив информации о переменных космических объектах. Обработать эти данные смог школьник из США, который создал алгоритм машинного обучения и обнаружил 1,5 миллиона потенциально важных источников.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
Реклама

