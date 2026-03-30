Астронавт с МКС показал фото ужасного объекта с "щупальцами"

Картофелина, выращенная на борту МКС. Фото: X/@astro_Pettit

Снимок странного серого объекта со "щупальцами", который показал астронавт NASA Дон Петтит, вызвал волну тревожных реакций в сети. На самом же деле речь идет не о чем-то инопланетном, а о картофелине, которую вырастили на борту Международной космической станции.

Почему необычная картошка напугала пользователей

На фото объект имел настолько причудливый вид, что часть пользователей сравнивала его с существом из научной фантастики. Серый, неровный и с отростками, он действительно больше напоминал что-то живое, чем обычный овощ.

Картофелина, выращенная на МКС, напугавшая пользователей в интернете. Фото: X/@astro_Pettit

Дополнительно странное впечатление усиливал кусок липучки Velcro, которым картофель закрепили в импровизированном мини-парнике с подсветкой. Именно из-за этого снимок быстро разошелся по соцсетям, а комментаторы начали шутить о "вылуплении чего-то инородного".

Дон Петтит объяснил, что на снимке ранний фиолетовый картофель, который он выращивал во время Экспедиции 72 в рамках своего космического сада. По его словам, это был личный внерабочий проект, которым он занимался в свободное время.

Астронавт даже дал этому овощу шутливое имя — Spudnik-1. Так картофель с МКС превратился не только в эксперимент, но и в еще один вирусный символ космического быта.

Для космических миссий выращивание растений является не просто интересным развлечением. На долгих полетах свежие овощи и фрукты могут стать важной частью рациона, поскольку витамины в упакованной пище со временем разрушаются, и поддерживать полноценное питание становится сложнее.

Именно поэтому исследования космического огородничества имеют практическое значение. Они нужны для будущих длительных миссий, где экипажу придется хотя бы частично обеспечивать себя свежей пищей самостоятельно.

