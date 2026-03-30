Астронавт з МКС показав фото жахливого об'єкта з "щупальцями"

Картоплина, вирощена на борту МКС. Фото: X/@‌astro_Pettit

Знімок дивного сірого об'єкта з "щупальцями", який показав астронавт NASA Дон Петтіт, викликав хвилю тривожних реакцій у мережі. Насправді ж йдеться не про щось інопланетне, а про картоплину, яку виростили на борту Міжнародної космічної станції.

Про це пише Unilad.

Чому незвична картопля налякала користувачів

На фото об'єкт мав настільки химерний вигляд, що частина користувачів порівнювала його з істотою з наукової фантастики. Сірий, нерівний і з відростками, він справді більше нагадував щось живе, ніж звичайний овоч.

Картоплина, вирощена на МКС, що налякала користувачів в інтернеті. Фото: X/@‌astro_Pettit

Додатково дивне враження підсилював шматок липучки Velcro, яким картоплю закріпили в імпровізованому мініпарнику з підсвіткою. Саме через це знімок швидко розійшовся соцмережами, а коментатори почали жартувати про "вилуплення чогось чужорідного".

Дон Петтіт пояснив, що на знімку рання фіолетова картопля, яку він вирощував під час Експедиції 72 у межах свого космічного саду. За його словами, це був особистий позаробочий проєкт, яким він займався у вільний час.

Читайте також:

Астронавт навіть дав цьому овочу жартівливе ім'я — Spudnik-1. Так картопля з МКС перетворилася не лише на експеримент, а й на ще один вірусний символ космічного побуту.

Для космічних місій вирощування рослин є не просто цікавою розвагою. На довгих польотах свіжі овочі та фрукти можуть стати важливою частиною раціону, оскільки вітаміни в упакованій їжі з часом руйнуються, і підтримувати повноцінне харчування стає складніше.

Саме тому дослідження космічного городництва мають практичне значення. Вони потрібні для майбутніх тривалих місій, де екіпажу доведеться хоча б частково забезпечувати себе свіжою їжею самостійно.

