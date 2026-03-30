Головна Технології Астронавт з МКС показав фото жахливого об'єкта з "щупальцями"

Астронавт з МКС показав фото жахливого об'єкта з "щупальцями"

Дата публікації: 30 березня 2026 10:34
Астронавт з МКС показав фото жахливого об'єкта з "щупальцями"
Картоплина, вирощена на борту МКС. Фото: X/@‌astro_Pettit

Знімок дивного сірого об'єкта з "щупальцями", який показав астронавт NASA Дон Петтіт, викликав хвилю тривожних реакцій у мережі. Насправді ж йдеться не про щось інопланетне, а про картоплину, яку виростили на борту Міжнародної космічної станції.

Про це пише Unilad.

Чому незвична картопля налякала користувачів

На фото об'єкт мав настільки химерний вигляд, що частина користувачів порівнювала його з істотою з наукової фантастики. Сірий, нерівний і з відростками, він справді більше нагадував щось живе, ніж звичайний овоч.

Картофелина с МКС, которая напугала пользователей
Картоплина, вирощена на МКС, що налякала користувачів в інтернеті. Фото: X/@‌astro_Pettit

Додатково дивне враження підсилював шматок липучки Velcro, яким картоплю закріпили в імпровізованому мініпарнику з підсвіткою. Саме через це знімок швидко розійшовся соцмережами, а коментатори почали жартувати про "вилуплення чогось чужорідного".

Дон Петтіт пояснив, що на знімку рання фіолетова картопля, яку він вирощував під час Експедиції 72 у межах свого космічного саду. За його словами, це був особистий позаробочий проєкт, яким він займався у вільний час.

Читайте також:

Астронавт навіть дав цьому овочу жартівливе ім'я — Spudnik-1. Так картопля з МКС перетворилася не лише на експеримент, а й на ще один вірусний символ космічного побуту.

Для космічних місій вирощування рослин є не просто цікавою розвагою. На довгих польотах свіжі овочі та фрукти можуть стати важливою частиною раціону, оскільки вітаміни в упакованій їжі з часом руйнуються, і підтримувати повноцінне харчування стає складніше.

Саме тому дослідження космічного городництва мають практичне значення. Вони потрібні для майбутніх тривалих місій, де екіпажу доведеться хоча б частково забезпечувати себе свіжою їжею самостійно.

Раніше Новини.LIVE писали, що дослідники розробили підхід, за якого пил, подібний до марсіанського, вуглекислий газ і мікроорганізми можна перетворювати на добриво для вирощування їстівних рослин. Таку технологію вважають одним із важливих кроків до автономного забезпечення харчуванням майбутніх місій на Марсі.

Також Новини.LIVE розповідали, що архів телескопа NEOWISE, який упродовж десяти років збирав дані спостережень за небом, містив величезний масив інформації про змінні космічні об'єкти. Опрацювати ці дані зміг школяр зі США, який створив алгоритм машинного навчання та виявив 1,5 мільйона потенційно важливих джерел.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
