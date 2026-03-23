Школяр виявив 1,5 млн космічних об'єктів, які пропустило NASA

Ілюстративне зображення галактики. Фото: Unsplash

Архів телескопа NEOWISE, що накопичував спостереження неба протягом десяти років, приховував величезний масив даних про змінні космічні об'єкти. Розібратися з ним зміг школяр зі США, який створив алгоритм машинного навчання та виявив 1,5 мільйона потенційно важливих джерел — від змінних зірок до квазарів.

Про це пише Indian Defence Review.

Як школяр узявся за задачу, з якою не справлялися звичайні методи

Протягом десяти років телескоп NEOWISE сканував небо в інфрачервоному діапазоні для пошуку астероїдів поблизу Землі. Разом із цим він збирав інформацію і про все інше, що потрапляло в поле зору: далекі зірки, галактики, квазари та інші об'єкти.

Після завершення місії у 2024 році залишився архів майже з 200 мільярдів окремих виявлень. Астрономи розуміли, що в цих даних можуть бути приховані сигнали від пульсуючих зірок, затемнюваних подвійних систем і далеких активних об'єктів, однак практично обробити такий масштаб вручну було неможливо, а стандартні комп'ютерні підходи виявилися надто повільними.

Саме на цьому тлі до роботи долучився Маттео Паз — підліток із середньої школи Пасадени. Під час літнього стажування в лабораторії Каліфорнійського технологічного інституту він запропонував не обмежуватися невеликою ділянкою неба, а побудувати модель, яка змогла б пройтися по всьому масиву даних.

Створена ним модель отримала назву VARnet. Її архітектура поєднала кілька етапів обробки часових рядів, щоб відфільтровувати помилкові вимірювання, витягувати періодичні сигнали з нерівномірно зібраних кривих блиску та класифікувати джерела за типом змінності.

Особливу складність створював сам характер спостережень NEOWISE. Телескоп не повертався до кожної зорі за суворим графіком, а сканував небо великими колами, через що дані збиралися нерівномірно — блоками з інтервалами у місяці. Саме тому для такого архіву потрібен був підхід, який уміє працювати з непослідовними часовими вимірами.

Після аналізу система розподіляла об'єкти на чотири категорії:

незмінні джерела;

тимчасові події;

власні пульсатори;

затемнювані подвійні системи.

У підсумку модель змогла працювати з надзвичайно високою швидкістю — приблизно 53 мікросекунди на одну зорю.

Що саме вдалося знайти в архіві

Коли VARnet запустили на повному масиві даних, алгоритм виявив 1,5 мільйона кандидатів у змінні об'єкти. Кожен із них ще потребує додаткової перевірки та спостережень, але сам масштаб результату показав, скільки важливої інформації роками залишалося фактично прихованим у відкритому архіві.

Частина цих об'єктів, імовірно, виявиться вже відомими джерелами, які просто вперше описали в інфрачервоному діапазоні. Частина може бути хибнопозитивними спрацюваннями. Але серед них також можуть бути справді нові квазари, змінні зорі та інші тимчасові події, яких раніше не каталогізували.

