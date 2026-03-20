На Марсі вперше виявили дорогоцінні камені, що світяться

На Марсі вперше виявили дорогоцінні камені, що світяться

Дата публікації: 20 березня 2026 10:34
На Марсі вперше виявили дорогоцінні камені, що світяння
Фото Марсу з ровера Perseverance. Фото: NASA

Марсохід Perseverance зафіксував у марсіанських породах крихітні кристали корунду — це перший подібний випадок на Червоній планеті. Йдеться не про готові ювелірні камені, а про мінерал, який на Землі за певних домішок утворює рубіни або сапфіри.

Про це пише NewScientist.

Корунд виявили під час аналізу породи, яку назвали Hampden River. Для цього використали прилад SuperCam на борту Perseverance: він досліджує камені за допомогою лазерів і аналізу випромінювання, зокрема люмінесценції. Отримані сигнали майже збіглися з лабораторними спектрами рубінів, що й указало на наявність корунду. Пізніше неподалік марсохід знайшов ще два схожі камені — Coffy Cove і Smiths Harbor.

Головна несподіванка полягає в тому, що раніше таких мінералів на Марсі не фіксували. На Землі корунд зазвичай пов'язують із процесами, які часто відбуваються в умовах тектонічної активності, тоді як на Марсі немає такої тектоніки плит, як на нашій планеті. Саме тому відкриття виявилося неочікуваним для дослідників.

Одне з робочих пояснень пов'язує появу марсіанського корунду не з тектонікою, а з ударами метеоритів, які могли нагрівати й стискати пил та породу. Такий сценарій поки що розглядають як імовірний механізм формування цих зерен у марсіанських умовах.

Водночас самі кристали надто малі для візуальної оцінки: їхній розмір менший за 0,2 міліметра в поперечнику. Через це за знімками неможливо встановити, чи йдеться саме про рубінові або сапфірові різновиди корунду, а також який вигляд мали б ці зерна для людського ока.

Паралельно вчені уточнюють фундаментальні параметри Марса, які мають значення для майбутніх місій. Зокрема, вдалося точніше визначити різницю в плині часу між Землею і Червоною планетою.

Водночас інтерес до Марса підігрівають і менш однозначні знахідки. Наприклад, знімки з орбіти зафіксували незвичну квадратну структуру на поверхні планети, що викликало активні обговорення серед дослідників і прихильників космічної тематики.

NASA Марс вчені дорогоцінні метали марсохід Perseverance
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
