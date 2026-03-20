На Марсі вперше виявили дорогоцінні камені, що світяться

Фото Марсу з ровера Perseverance. Фото: NASA

Марсохід Perseverance зафіксував у марсіанських породах крихітні кристали корунду — це перший подібний випадок на Червоній планеті. Йдеться не про готові ювелірні камені, а про мінерал, який на Землі за певних домішок утворює рубіни або сапфіри.

Про це пише NewScientist.

Читайте також:

Нова знахідка додала Марсу ще одну геологічну загадку

Корунд виявили під час аналізу породи, яку назвали Hampden River. Для цього використали прилад SuperCam на борту Perseverance: він досліджує камені за допомогою лазерів і аналізу випромінювання, зокрема люмінесценції. Отримані сигнали майже збіглися з лабораторними спектрами рубінів, що й указало на наявність корунду. Пізніше неподалік марсохід знайшов ще два схожі камені — Coffy Cove і Smiths Harbor.

Головна несподіванка полягає в тому, що раніше таких мінералів на Марсі не фіксували. На Землі корунд зазвичай пов'язують із процесами, які часто відбуваються в умовах тектонічної активності, тоді як на Марсі немає такої тектоніки плит, як на нашій планеті. Саме тому відкриття виявилося неочікуваним для дослідників.

Одне з робочих пояснень пов'язує появу марсіанського корунду не з тектонікою, а з ударами метеоритів, які могли нагрівати й стискати пил та породу. Такий сценарій поки що розглядають як імовірний механізм формування цих зерен у марсіанських умовах.

Водночас самі кристали надто малі для візуальної оцінки: їхній розмір менший за 0,2 міліметра в поперечнику. Через це за знімками неможливо встановити, чи йдеться саме про рубінові або сапфірові різновиди корунду, а також який вигляд мали б ці зерна для людського ока.

Паралельно вчені уточнюють фундаментальні параметри Марса, які мають значення для майбутніх місій. Зокрема, вдалося точніше визначити різницю в плині часу між Землею і Червоною планетою.

Водночас інтерес до Марса підігрівають і менш однозначні знахідки. Наприклад, знімки з орбіти зафіксували незвичну квадратну структуру на поверхні планети, що викликало активні обговорення серед дослідників і прихильників космічної тематики.