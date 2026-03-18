Головна Технології Марсохід випадково розколов камінь, і Марс знову здивував вчених

Марсохід випадково розколов камінь, і Марс знову здивував вчених

Дата публікації: 18 березня 2026 11:41
Марсохід випадково розколов камінь, і Марс знову здивував вчених
Сірка, виявлена апаратом Curiosity на Марсі. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Марсохід Curiosity випадково пошкодив один із каменів на поверхні Марса і виявив усередині чисту сірку. Знахідку зробили в районі каналу Гедіз-Валліс, де вчені вже тривалий час досліджують сліди давньої води.

Про це пише ScienceAlert.

Головна особливість відкриття полягає в тому, що раніше на Марсі фіксували сульфати — сполуки сірки з іншими речовинами, але не саму сірку в чистому вигляді. Тепер же виявилося, що в цій місцевості можуть траплятися й інші подібні камені, а отже, такий матеріал, імовірно, не є поодинокою рідкістю.

Случайно найденная сера на Марсе
Випадково знайдена марсоходом Curiosity сірка на Марсі. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Для науковців це стало новою загадкою, оскільки поява чистої сірки пов'язана з доволі специфічними умовами. Для цього району Марса таких умов поки не підтверджено, тому знахідка може свідчити, що в геологічній історії цієї місцевості є процеси, які наука ще не пояснила.

Знахідка важлива і в ширшому контексті дослідження придатності Марса до життя в минулому. Сірка належить до ключових елементів, пов'язаних із життєвими процесами, хоча саме по собі це відкриття не є доказом існування життя на планеті.

Водночас воно доповнює загальну картину, у якій на Марсі вже знаходили воду, потрібні хімічні елементи та ознаки умов, що колись могли бути сприятливими для життя.

Саме відкриття сталося випадково. Прилади Curiosity змогли дослідити камінь лише після того, як він розколовся, і якби марсохід просто проїхав повз, чисту сірку, ймовірно, ще довго не помітили б.

Дослідники з Національного інституту стандартів і технологій США нещодавно уточнили, як саме відрізняється плин часу на Марсі від земного. Навіть мінімальні розбіжності на рівні часток мілісекунди можуть мати значення для навігації, синхронізації сигналів і майбутніх місій на Червоній планеті.

Водночас Марс регулярно привертає увагу не лише науковців, а й широкої аудиторії через незвичайні об'єкти на його поверхні. Зокрема, знімки з орбіти інколи фіксують структури незвичної форми, які викликають дискусії щодо їхнього походження та ще раз підкреслюють, наскільки багато загадок залишається нерозгаданими.

Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
