Марсоход случайно расколол камень, и Марс снова удивил ученых

Марсоход случайно расколол камень, и Марс снова удивил ученых

Дата публикации 18 марта 2026 11:41
Сера, обнаруженная аппаратом Curiosity на Марсе. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Curiosity случайно повредил один из камней на поверхности Марса и обнаружил внутри чистую серу. Находку сделали в районе канала Гедиз-Валлис, где ученые уже длительное время исследуют следы древней воды.

Об этом пишет ScienceAlert.

Главная особенность открытия заключается в том, что ранее на Марсе фиксировали сульфаты — соединения серы с другими веществами, но не саму серу в чистом виде. Теперь же оказалось, что в этой местности могут попадаться и другие подобные камни, а значит, такой материал, вероятно, не является единичной редкостью.

Случайно найденная сера на Марсе
Случайно найденная марсоходом Curiosity сера на Марсе. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Для ученых это стало новой загадкой, поскольку появление чистой серы связано с довольно специфическими условиями. Для этого района Марса такие условия пока не подтверждены, поэтому находка может свидетельствовать, что в геологической истории этой местности есть процессы, которые наука еще не объяснила.

Находка важна и в более широком контексте исследования пригодности Марса к жизни в прошлом. Сера относится к ключевым элементам, связанным с жизненными процессами, хотя само по себе это открытие не является доказательством существования жизни на планете.

В то же время оно дополняет общую картину, в которой на Марсе уже находили воду, нужные химические элементы и признаки условий, которые когда-то могли быть благоприятными для жизни.

Само открытие произошло случайно. Приборы Curiosity смогли исследовать камень только после того, как он раскололся, и если бы марсоход просто проехал мимо, чистую серу, вероятно, еще долго не заметили бы.

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США недавно уточнили, как именно отличается течение времени на Марсе от земного. Даже минимальные расхождения на уровне долей миллисекунды могут иметь значение для навигации, синхронизации сигналов и будущих миссий на Красной планете.

В то же время Марс регулярно привлекает внимание не только ученых, но и широкой аудитории из-за необычных объектов на его поверхности. В частности, снимки с орбиты иногда фиксируют структуры необычной формы, которые вызывают дискуссии об их происхождении и еще раз подчеркивают, насколько много загадок остается неразгаданными.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
