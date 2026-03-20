На Марсе впервые обнаружили светящиеся драгоценные камни

Фото Марса с ровера Perseverance. Фото: NASA

Марсоход Perseverance зафиксировал в марсианских породах крошечные кристаллы корунда — это первый подобный случай на Красной планете. Речь идет не о готовых ювелирных камнях, а о минерале, который на Земле при определенных примесях образует рубины или сапфиры.

Об этом пишет NewScientist.

Корунд обнаружили при анализе породы, которую назвали Hampden River. Для этого использовали прибор SuperCam на борту Perseverance: он исследует камни с помощью лазеров и анализа излучения, в частности люминесценции. Полученные сигналы почти совпали с лабораторными спектрами рубинов, что и указало на наличие корунда. Позже неподалеку марсоход нашел еще два похожих камня — Coffy Cove и Smiths Harbor.

Главная неожиданность заключается в том, что ранее таких минералов на Марсе не фиксировали. На Земле корунд обычно связывают с процессами, которые часто происходят в условиях тектонической активности, тогда как на Марсе нет такой тектоники плит, как на нашей планете. Именно поэтому открытие оказалось неожиданным для исследователей.

Одно из рабочих объяснений связывает появление марсианского корунда не с тектоникой, а с ударами метеоритов, которые могли нагревать и сжимать пыль и породу. Такой сценарий пока рассматривают как вероятный механизм формирования этих зерен в марсианских условиях.

В то же время сами кристаллы слишком малы для визуальной оценки: их размер меньше 0,2 миллиметра в поперечнике. Поэтому по снимкам невозможно установить, идет ли речь именно о рубиновых или сапфировых разновидностях корунда, а также как выглядели бы эти зерна для человеческого глаза.

