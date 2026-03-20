Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Марсе впервые обнаружили светящиеся драгоценные камни

На Марсе впервые обнаружили светящиеся драгоценные камни

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 10:34
Фото Марса с ровера Perseverance. Фото: NASA

Марсоход Perseverance зафиксировал в марсианских породах крошечные кристаллы корунда — это первый подобный случай на Красной планете. Речь идет не о готовых ювелирных камнях, а о минерале, который на Земле при определенных примесях образует рубины или сапфиры.

Об этом пишет NewScientist.

Читайте также:

Корунд обнаружили при анализе породы, которую назвали Hampden River. Для этого использовали прибор SuperCam на борту Perseverance: он исследует камни с помощью лазеров и анализа излучения, в частности люминесценции. Полученные сигналы почти совпали с лабораторными спектрами рубинов, что и указало на наличие корунда. Позже неподалеку марсоход нашел еще два похожих камня — Coffy Cove и Smiths Harbor.

Главная неожиданность заключается в том, что ранее таких минералов на Марсе не фиксировали. На Земле корунд обычно связывают с процессами, которые часто происходят в условиях тектонической активности, тогда как на Марсе нет такой тектоники плит, как на нашей планете. Именно поэтому открытие оказалось неожиданным для исследователей.

Одно из рабочих объяснений связывает появление марсианского корунда не с тектоникой, а с ударами метеоритов, которые могли нагревать и сжимать пыль и породу. Такой сценарий пока рассматривают как вероятный механизм формирования этих зерен в марсианских условиях.

В то же время сами кристаллы слишком малы для визуальной оценки: их размер меньше 0,2 миллиметра в поперечнике. Поэтому по снимкам невозможно установить, идет ли речь именно о рубиновых или сапфировых разновидностях корунда, а также как выглядели бы эти зерна для человеческого глаза.

Параллельно ученые уточняют фундаментальные параметры Марса, которые имеют значение для будущих миссий. В частности, удалось точнее определить разницу в течении времени между Землей и Красной планетой.

В то же время интерес к Марсу подогревают и менее однозначные находки. Например, снимки с орбиты зафиксировали необычную квадратную структуру на поверхности планеты, что вызвало активные обсуждения среди исследователей и сторонников космической тематики.

NASA Марс ученые драгоценные металлы марсоход Perseverance
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации