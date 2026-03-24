Вчені навчилися вирощувати їжу з марсіанського пилу

Поверхня Марса. Фото: NASA/JPL-Caltech

Дослідники запропонували систему, яка дозволяє перетворювати пил, схожий на марсіанський, вуглекислий газ і мікроорганізми на добриво для вирощування їстівних рослин. Такий підхід розглядають як важливий крок до автономного забезпечення їжею майбутніх місій на Марсі.

Про це пише Interesting Engineering.

Читайте також:

Як марсіанський пил перетворили на основу для вирощування їжі

Головною проблемою для вирощування рослин на Марсі вважається не лише суворий клімат, а й відсутність родючого ґрунту. Поверхня планети багата на мінерали, але в ній немає органічних речовин, які потрібні рослинам для нормального розвитку.

Рішенням у новому дослідженні стали ціанобактерії, які часто називають синьо-зеленими водоростями. Ці мікроорганізми здатні виживати в екстремальних умовах, використовувати вуглекислий газ для росту, виробляти кисень і водночас витягувати поживні елементи з мінерального пилу.

Для експерименту вчені використали симулятор марсіанського реголіту MGS-1 — матеріал, який за складом імітує марсіанський ґрунт. У цьому середовищі ціанобактерії нарощували біомасу, використовуючи лише ті ресурси, які теоретично можна було б знайти і на самій планеті.

Після накопичення достатньої кількості біомаси наступним етапом стало її перетворення на поживне середовище для рослин. Для цього дослідники застосували анаеробну ферментацію — процес, у якому органічна речовина розкладається без доступу кисню.

Щоб підвищити ефективність системи, біомасу попередньо нагрівали. Найкращий результат дало підтримання температури на рівні близько 35 °C. Дослідники також підібрали співвідношення між біомасою ціанобактерій і виходом амонію, щоб отримане добриво містило достатньо поживних компонентів для росту рослин.

Які рослини вдалося виростити

Готове добриво випробували на рясці — швидкорослій водній рослині, багатій на білок і придатній для вживання в їжу. Результат виявився помітним: один грам висушених ціанобактерій дав змогу виростити 27 грамів свіжої їстівної рослинної маси.

Окрім цього, під час ферментації утворювався метан. Це означає, що система потенційно здатна не лише забезпечувати добрива, а й виробляти паливо, яке можна буде використовувати як додатковий енергетичний ресурс.

Такий підхід наближає ідею замкнених систем життєзабезпечення, у яких колонія могла б самостійно отримувати їжу, кисень і частину енергії без постійної залежності від постачання із Землі. У перспективі це може стати одним із ключових елементів для довготривалого перебування людей на Марсі.

