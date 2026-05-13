Зонди Voyager фіксують моторошні звуки з космосу: що це насправді

Зонд Voyager-1. Фото: NASA/JPL-Caltech

Космічні апарати Voyager десятиліттями фіксують хвилі в міжпланетному та міжзоряному просторі. Для людей ці записи звучать як свист, гул або білий шум, через що їх часто називають "моторошними звуками космосу".

Які звуки вдалося зафіксувати зондам Voyager у космосі

У звичному розумінні звук не може поширюватися у вакуумі, адже йому потрібне середовище — повітря, вода або інша речовина. Саме тому людина, опинившись у відкритому космосі, не почула б таких звуків напряму.

Але космос не є абсолютно порожнім. У ньому є дуже розріджена плазма, заряджені частинки сонячного вітру та міжзоряна речовина. У цьому середовищі можуть поширюватися плазмові хвилі, які апарати фіксують приладами, а потім їх перетворюють на звук, доступний для людського слуху.

Зонди Voyager фіксують не голоси, не сигнали інопланетян і не звуки у звичайному сенсі, а коливання плазми. Вони виникають у сонячному вітрі, біля планет і на межі геліосфери — області, де вплив Сонця стикається з міжзоряним середовищем.

Саме ці хвилі після обробки звучать як свист, шум або дивні електронні переливи. Через незвичне звучання частина слухачів сприймає їх як лячні або тривожні.

Voyager-1 і Voyager-2 пролетіли повз гігантські планети Сонячної системи, а потім вийшли в міжзоряний простір. Завдяки цьому їхні дані мають величезну наукову цінність.

Записи плазмових хвиль допомагають дослідникам зрозуміти, як сонячний вітер взаємодіє з планетами, де проходить межа впливу Сонця і що відбувається там, де починається міжзоряний простір.

Деякі записи добре узгоджуються з відомими процесами — рухом плазми, сонячною активністю або взаємодією частинок на межі геліосфери. Але частина сигналів досі залишається складною для пояснення.

Це не означає, що вони мають штучне походження. Найімовірніше, йдеться про природні процеси в дуже розрідженому середовищі, яке вчені ще не до кінця розуміють.

