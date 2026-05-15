Космический аппарат NASA пролетит вблизи Марса: почему это важно

Космический аппарат NASA Psyche готовится к близкому пролету мимо Марса, чтобы получить гравитационный толчок для дальнейшего путешествия. Этот маневр поможет аппарату добраться до металлического астероида, который может быть остатком ядра древней планеты.

Зачем Psyche летит мимо Марса

Аппарат Psyche использует гравитацию Красной планеты как "рогатку". Во время такого маневра космический корабль пролетает рядом с планетой, меняет траекторию и набирает скорость без значительных затрат топлива.

Пролет должен состояться на скорости около 19 848 км/ч. В самой короткой точке Psyche приблизится к Марсу примерно на 4500 км.

Во время сближения NASA включит все научные инструменты Psyche. Аппарат сделает тысячи снимков Марса, которые помогут команде проверить и настроить оборудование перед главной миссией.

Камеры уже фотографируют планету во время приближения: сначала Марс видно как серп, а после пролета он будет выглядеть как почти полный шар. Такие кадры будут не только полезными для калибровки, но и могут стать одними из самых эффектных изображений миссии.

Пролет возле Марса — это не отдельная научная миссия, а ключевой этап маршрута к поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Именно там расположен астероид Psyche, к которому аппарат должен прибыть в 2029 году.

Без гравитационной помощи планеты полет к такому далекому объекту был бы сложнее и требовал бы больше энергии. Поэтому маневр возле Марса фактически помогает аппарату "дотянуться" до своей главной цели.

Чем интересен астероид Psyche

Пояс астероидов содержит миллионы объектов, но большинство из них состоят из камня или льда. Psyche отличается тем, что, вероятно, богат металлами, в частности никелем и железом.

Астероид имеет неправильную, "картофелевидную" форму и размеры примерно 278 на 232 км. Ученые предполагают, что он может быть обнаженным ядром молодой планеты, которая потеряла внешние слои из-за давних космических столкновений.

Исследование Psyche может помочь лучше понять, как формировались планеты на ранних этапах истории Солнечной системы. Если астероид действительно является остатком планетного ядра, он даст редкую возможность изучить материал, который обычно скрыт глубоко внутри планет.

Это важно и для понимания Земли, ведь ее ядро напрямую исследовать невозможно. Psyche может стать своеобразным "окном" в процессы, которые происходили 4,6 млрд лет назад.

