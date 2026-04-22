Curiosity нашел на Марсе новые "молекулы жизни": что это значит

Ровер Curiosity на Марсе. Фото: JPL/NASA

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на Марсе новые органические молекулы после химического эксперимента, который впервые провели на другой планете. Исследователи отмечают, что это еще не является доказательством существования жизни, но находка показывает: важные следы древней марсианской истории могли храниться на поверхности более трех миллиардов лет.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Science Alert.

Что нашел Curiosity во время эксперимента на Марсе

Команда под руководством NASA сообщила, что во время исследования было обнаружено более 20 органических молекул, часть из которых ранее на Марсе не подтверждали. Эксперимент провели еще в 2020 году, а его особенность заключалась в том, что подобную химическую процедуру ранее никогда не запускали на другом свете.

Астробиолог Эми Уильямс, которая работает в миссии Curiosity, отметила, что команда имела только две попытки, поэтому давление было особенно высоким. Именно она стала главным автором нового исследования с результатами этого анализа.

Среди обнаруженных соединений исследователи называют, в частности, бензотиофен — молекулу, которую уже находили в метеоритах и астероидах. Также была обнаружена молекула с азотом, которую ученые описывают как предшественник в процессах, связанных с построением ДНК.

Читайте также:

По словам Уильямс, это свидетельствует о том, что в марсианских породах могли сохраниться именно "кирпичики жизни" — элементы пребиотической химии, которые пережили миллиарды лет.

Несмотря на важность открытия, команда подчеркивает, что найденные органические молекулы нельзя считать прямым доказательством существования жизни на Марсе. Такие соединения могли образоваться и без участия живых организмов — непосредственно на планете или попасть туда с метеоритами.

Впрочем, сам факт их сохранения на поверхности Марса в течение более трех миллиардов лет ученые считают очень важным. Особенно учитывая то, что в далеком прошлом на планете, предположительно, существовали большие озера, реки и жидкая вода — одно из ключевых условий для жизни в том виде, в котором ее знает человечество.

