Curiosity знайшов на Марсі нові "молекули життя": що це означає

Ровер Curiosity на Марсі. Фото: JPL/NASA

Марсохід NASA Curiosity виявив на Марсі нові органічні молекули після хімічного експерименту, який уперше провели на іншій планеті. Дослідники наголошують, що це ще не є доказом існування життя, але знахідка показує: важливі сліди давньої марсіанської історії могли зберігатися на поверхні понад три мільярди років.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Science Alert.

Що знайшов Curiosity під час експерименту на Марсі

Команда під керівництвом NASA повідомила, що під час дослідження було виявлено понад 20 органічних молекул, частину з яких раніше на Марсі не підтверджували. Експеримент провели ще у 2020 році, а його особливість полягала в тому, що подібну хімічну процедуру раніше ніколи не запускали на іншому світі.

Астробіологиня Емі Вільямс, яка працює в місії Curiosity, зазначила, що команда мала лише дві спроби, тому тиск був особливо високим. Саме вона стала головною авторкою нового дослідження з результатами цього аналізу.

Серед виявлених сполук дослідники називають, зокрема, бензотіофен — молекулу, яку вже знаходили в метеоритах і астероїдах. Також було виявлено молекулу з азотом, яку вчені описують як попередник у процесах, пов'язаних із побудовою ДНК.

За словами Вільямс, це свідчить про те, що в марсіанських породах могли зберегтися саме "цеглинки життя" — елементи пребіотичної хімії, які пережили мільярди років.

Попри важливість відкриття, команда підкреслює, що знайдені органічні молекули не можна вважати прямим доказом існування життя на Марсі. Такі сполуки могли утворитися і без участі живих організмів — безпосередньо на планеті або потрапити туди з метеоритами.

Втім, сам факт їх збереження на поверхні Марса протягом понад трьох мільярдів років учені вважають дуже важливим. Особливо з огляду на те, що в далекому минулому на планеті, імовірно, існували великі озера, річки та рідка вода — одна з ключових умов для життя в тому вигляді, в якому його знає людство.

Раніше Новини.LIVE писали, що Нептун тривалий час залишався однією з планет Сонячної системи, чий нахил осі не мав переконливого пояснення. Згідно з новим дослідженням, ключову роль у цьому міг відіграти Тритон.

Також Новини.LIVE розповідали, що дослідники запропонували систему, яка дає змогу перетворювати речовини, схожі на марсіанський пил, разом із вуглекислим газом і мікроорганізмами на добриво для вирощування їстівних рослин. Такий підхід вважають важливим кроком до автономного забезпечення харчуванням майбутніх місій на Марсі.