Curiosity знайшов на Марсі нові "молекули життя": що це означає

Марсохід Curiosity знайшов нові "цеглинки життя" на Марсі
Марсохід NASA Curiosity виявив на Марсі нові органічні молекули після хімічного експерименту, який уперше провели на іншій планеті. Дослідники наголошують, що це ще не є доказом існування життя, але знахідка показує: важливі сліди давньої марсіанської історії могли зберігатися на поверхні понад три мільярди років.
Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Science Alert.
Що знайшов Curiosity під час експерименту на Марсі
Команда під керівництвом NASA повідомила, що під час дослідження було виявлено понад 20 органічних молекул, частину з яких раніше на Марсі не підтверджували. Експеримент провели ще у 2020 році, а його особливість полягала в тому, що подібну хімічну процедуру раніше ніколи не запускали на іншому світі.
Астробіологиня Емі Вільямс, яка працює в місії Curiosity, зазначила, що команда мала лише дві спроби, тому тиск був особливо високим. Саме вона стала головною авторкою нового дослідження з результатами цього аналізу.
Серед виявлених сполук дослідники називають, зокрема, бензотіофен — молекулу, яку вже знаходили в метеоритах і астероїдах. Також було виявлено молекулу з азотом, яку вчені описують як попередник у процесах, пов'язаних із побудовою ДНК.
За словами Вільямс, це свідчить про те, що в марсіанських породах могли зберегтися саме "цеглинки життя" — елементи пребіотичної хімії, які пережили мільярди років.
Попри важливість відкриття, команда підкреслює, що знайдені органічні молекули не можна вважати прямим доказом існування життя на Марсі. Такі сполуки могли утворитися і без участі живих організмів — безпосередньо на планеті або потрапити туди з метеоритами.
Втім, сам факт їх збереження на поверхні Марса протягом понад трьох мільярдів років учені вважають дуже важливим. Особливо з огляду на те, що в далекому минулому на планеті, імовірно, існували великі озера, річки та рідка вода — одна з ключових умов для життя в тому вигляді, в якому його знає людство.
