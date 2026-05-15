Космічний апарат NASA пролетить поблизу Марса: чому це важливо

Планета Марс. Фото: кадр з відео/YouTube

Космічний апарат NASA Psyche готується до близького прольоту повз Марс, щоб отримати гравітаційний поштовх для подальшої подорожі. Цей маневр допоможе апарату дістатися металевого астероїда, який може бути залишком ядра давньої планети.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Навіщо Psyche летить повз Марс

Апарат Psyche використає гравітацію Червоної планети як "рогатку". Під час такого маневру космічний корабель пролітає поруч із планетою, змінює траєкторію і набирає швидкість без значних витрат палива.

Проліт має відбутися на швидкості близько 19 848 км/год. У найкоротшій точці Psyche наблизиться до Марса приблизно на 4500 км.

Під час зближення NASA увімкне всі наукові інструменти Psyche. Апарат зробить тисячі знімків Марса, які допоможуть команді перевірити й налаштувати обладнання перед головною місією.

Читайте також:

Камери вже фотографують планету під час наближення: спочатку Марс видно як серп, а після прольоту він матиме вигляд майже повної кулі. Такі кадри будуть не лише корисними для калібрування, а й можуть стати одними з найефектніших зображень місії.

Проліт біля Марса — це не окрема наукова місія, а ключовий етап маршруту до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером. Саме там розташований астероїд Psyche, до якого апарат має прибути у 2029 році.

Без гравітаційної допомоги планети політ до такого далекого об'єкта був би складнішим і потребував би більше енергії. Тому маневр біля Марса фактично допомагає апарату "дотягнутися" до своєї головної цілі.

Чим цікавий астероїд Psyche

Пояс астероїдів містить мільйони об'єктів, але більшість із них складаються з каменю або льоду. Psyche вирізняється тим, що, ймовірно, багатий на метали, зокрема нікель і залізо.

Астероїд має неправильну, "картоплеподібну" форму і розміри приблизно 278 на 232 км. Науковці припускають, що він може бути оголеним ядром молодої планети, яка втратила зовнішні шари через давні космічні зіткнення.

Дослідження Psyche може допомогти краще зрозуміти, як формувалися планети на ранніх етапах історії Сонячної системи. Якщо астероїд справді є залишком планетного ядра, він дасть рідкісну можливість вивчити матеріал, який зазвичай прихований глибоко всередині планет.

Це важливо і для розуміння Землі, адже її ядро напряму дослідити неможливо. Psyche може стати своєрідним "вікном" у процеси, які відбувалися 4,6 млрд років тому.

Раніше Новини.LIVE писали, що космічні апарати Voyager уже десятиліттями фіксують хвилі в міжпланетному та міжзоряному просторі. Після перетворення на звук для людського сприйняття ці дані нагадують свист, гул або білий шум, через що їх часто описують як "моторошні звуки космосу".

Також Новини.LIVE розповідали, що NASA відкрила повний фотоархів місії Artemis II, під час якої астронавти здійснили обліт Місяця на кораблі Orion. До колекції увійшли 12 217 знімків Землі, Місяця та глибокого космосу, які раніше публікували лише частково.