NASA испытает ядерную тягу для полетов на Марс в 2028 году

Ровер Perseverance на поверхности Марса.

NASA планирует в 2028 году испытать Space Reactor-1 Freedom — космический аппарат с ядерно-электрической силовой установкой. Технология должна доставить на Марс три вертолета Skyfall и в перспективе сократить время полетов к Красной планете.

Как NASA хочет использовать ядерную тягу для полетов к Марсу

NASA вместе с международными и коммерческими партнерами активно готовится к новым миссиям на Луну, но параллельно развивает технологии для полетов на Марс. Одним из таких проектов стал Space Reactor-1 Freedom — аппарат на ядерной тяге, который должен проверить новый подход к межпланетным миссиям.

Его запуск планируют в 2028 году, если подготовка будет проходить по графику. Аппарат должен стать демонстрацией технологии, которая может уменьшить продолжительность полетов к Марсу и сделать его исследования более активным.

Space Reactor-1 Freedom разрабатывают для доставки на Марс трех вертолетов Skyfall. По замыслу, они похожи на Ingenuity — небольшой вертолет, который отправился на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance в 2021 году.

Skyfall могут использовать для разведки потенциальных мест посадки будущих пилотируемых миссий. Такой подход позволяет исследовать территории с воздуха и получать больше данных о поверхности Марса.

Как работает ядерно-электрическая силовая установка

Space Reactor-1 Freedom является ядерно-электрической ракетой. Такая система использует электричество для ионизации топлива, в частности ксенона, и создает медленную, но стабильную тягу.

Сначала аппарат должна вывести в космос обычная ракета. После этого Space Reactor-1 Freedom запустит собственный ядерно-электрический двигатель.

NASA уже использовало электрические ракеты на солнечной энергии, в частности в миссии Psyche. В то же время ядерно-электрическая система имеет преимущество для дальних полетов, ведь на больших расстояниях от Солнца солнечного света становится меньше.

NASA работает над ядерными двигателями еще с 1960-х годов. Тогда агентство развивало программу NERVA, которая предусматривала создание ядерного теплового ракетного двигателя для будущих полетов на Марс.

Эта программа дошла до наземных испытаний, но ее отменили во времена администрации Ричарда Никсона после сокращения финансирования космических проектов после программы Apollo. Позже США снова возвращались к идее ядерных ракет, в частности в рамках программы Timberwind, но эти разработки не продвинулись далеко.

В отличие от NERVA, Space Reactor-1 Freedom использует не ядерно-тепловую, а ядерно-электрическую технологию. В первом случае реактор нагревает топливо для создания большой тяги, а во втором — вырабатывает электричество для работы ионного двигателя.

Space Reactor-1 Freedom должен добраться до Марса примерно за год и после этого развернуть вертолеты Skyfall. Это будет прототип, а не финальная система для скоростных межпланетных перелетов.

В будущем более мощные ядерно-электрические ракеты потенциально смогут преодолевать путь к Красной планете за два-три месяца. Это значительно меньше, чем время полета химических ракет.

