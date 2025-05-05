Skype в угоду не входив — 5 травня Microsoft остаточно закриє культовий сервіс

Логотип месенджера Skype на екрані смартфона. Фото: Pexels

Сьогодні, 5 травня 2025 року, Microsoft остаточно закриє Skype після більш ніж 20 років роботи. Платформу, яка у 2000-х стала синонімом інтернет-спілкування, переведуть на корпоративну систему Teams.

Про це пише Independent.

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Що стало причиною закриття Skype

Коли у 2003 році датчанин Янус Фріс і швед Ніклас Зенстрем запустили Skype, це був прорив: прості користувачі вперше могли безплатно телефонувати в будь-яку точку світу через інтернет. До кінця 2005 року активна аудиторія перевищила 75 млн, а сам бренд перетворився на дієслово: "скайпити".

Успіх привабив великих гравців. Спершу eBay викупив сервіс за 2,6 млрд доларів, а 2011 року Microsoft випередила Google і Facebook, заплативши 8,5 млрд. Тоді Skype мав близько 150 млн щомісячних користувачів і 663 млн зареєстрованих акаунтів. Саме в цей час саунд-дизайнер Пітер Рейборн створив упізнаваний "бадьорий" мелодійний стиль платформи, який багато хто досі згадує з ностальгією.

Проте з ерою смартфонів Skype не впорався. Конкуренти на кшталт FaceTime, Zoom і Slack запропонували зручніші мобільні застосунки та ширший функціонал для командної роботи. Сам Microsoft, запустивши Teams у 2017 році, поступово спрямовував ресурси саме туди, інтегруючи платформу з пакетом Office 365 і залишаючи Skype в тіні.

Пандемія 2020 року ще могла повернути сервісу популярність, але технічні обмеження — затримки, збої, застарілий код — відштовхнули аудиторію. До 2020 року середньодобова активність знизилася до 23 млн користувачів.

Попри це, мільйони людей і далі покладаються на дешеві міжнародні дзвінки Skype. На форумах нині масово запитують, що буде з історією викликів і персональними номерами. Microsoft обіцяє автоматично перенести дані до Teams, утім літнім користувачам доведеться освоювати новий інтерфейс.

Творець звукового бренду Рейборн визнає, що сервіс утратив "ритм", але залишиться у спогадах — як платформа, що з'єднувала закоханих і цілі родини через океан.

"Краще гідно попрощатися, ніж існувати напівживим", — зазначив він.

І хоча нинішні інструменти відеозв'язку потужніші, емоційного зв'язку, який дарував Skype, їм бракує. Skype проклав шлях, але вимоги користувачів виросли, і час піонера добіг кінця.

Нагадаємо, колись культовий застосунок для відеодзвінків Skype буде остаточно закрито. За час свого існування месенджер став улюбленим серед користувачів і обріс багатьма цікавими фактами.

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