Колись культовий Skype — 5 цікавих фактів про месенджер, яких ви не знали

Логотип Skype розміщено перед клавіатурою. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Колись популярне рішення для відеодзвінків, Skype, буде офіційно закрито. Чутки підтвердила корпорація Microsoft, а натомість пропонує перейти на платформу Teams, куди можна перенести свої чати й контакти.

Сайт Новини.LIVE розповідає цікаві факти про культову програму.

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Звідки з'явилася назва та чому у програми естонське коріння

Skype Technologies було засновано в Європі, попри те, що вже багато років стартап належить IT-гіганту з Редмонду. Засновниками у 2003 році були швед Ніклас Зеннстрем і данець Янус Фрііс, які зібрали команду програмістів з Естонії для створення безплатного відеочату.

Слово "Skype" походить від "Sky peer-to-peer". Воно відсилає до P2P-технології зв'язку між комп'ютерами, яка лежить в основі месенджера. Оскільки бренд Skyper уже був зайнятий, було прийнято рішення прибрати букву "r" — так назва стала навіть вдалішою.

Вибухове зростання за мірками нульових

У ранні роки існування Skype вважали проривним і унікальним сервісом. Він зробив міжнародне спілкування через відеозв'язок доступним широкому загалу. Користувачів підкорив простий інтерфейс та безплатна модель поширення, що задала певний стандарт для наступних VoIP-клієнтів.

Якщо у 2003 році програму завантажили 3,3 млн користувачів, то до 2005 року кількість завантажень перевищила 47 млн, що стало величезним успіхом для софтової компанії тієї епохи.

Як Skype вплинув на культуру

Кілька років тому Skype щільно утримувався у нашому побуті. Всі досі пам'ятають фірмовий рингтон, а меми про "найкращий файлообмінник" закріпили статус культової платформи.

Колись, подібно до слова "гуглити", популярним прозивним виразом було "поскайпити" (to skype).

Через Skype навіть проводили весілля

У 2011 році в Каліфорнії організували та провели незвичайне весілля через відеозв'язок, де на допомогу прийшов Skype.

У 2011 році через Skype провели весілля. Фото: Daily Mail

Проблемою стали гнітючі обставини, що завадили парі зустрітися наживо. 27-річний Семюел Кім залишився в лікарні через виявлену інфекцію легень, проте захід вирішили не відкладати. Згоду на заручення провели віртуально, використавши проєктор у церкві.

Рекордні суми покупки

Недовго з початку свого існування застосунок зберігав незалежність. Вже у 2005 році компанію придбав eBay, а сума угоди склала 2,6 млрд доларів. Через шість років Skype викупила Microsoft за 8,5 млрд доларів, замінивши пропрієтарний Windows Live Messenger. На той час сервіс був практично мертвий, і популярний аналог швидко замінив його. Придбання Skype досі вважається однією з найбільших покупок за всю історію Microsoft.

Попри свою інноваційність, Skype недовго домінував у сегменті відеомесенджерів. Його змогли замінити функціональніші конкуренти, такі як Zoom, Discord, Telegram. Саме вони зайняли лідерські позиції в роки пандемії. Після купівлі Microsoft не прагнула розвивати придбаний хіт і зосередилася на Teams, погубивши колись легендарний месенджер.

Нагадаємо, месенджер Telegram не збирається припиняти свій розвиток і постійно пропонує користувачам нові функції та можливості. Вже найближчими місяцями очікуються оновлення, які значно покращать досвід користування застосунком.

Також ми писали, що Instagram значно оновив свій месенджер Direct, додавши кілька нових інструментів. Нові можливості допоможуть платформі конкурувати на ринку сервісів обміну повідомленнями.