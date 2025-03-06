Некогда культовый Skype — 5 интересных фактов о мессенджере, которых вы не знали

Логотип Skype размещен перед клавиатурой. Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Некогда популярное решение для видеозвонков, Skype, будет официально закрыт. Слухи подтвердила корпорация Microsoft, а взамен предлагает перейти на платформу Teams, куда можно перенести свои чаты и контакты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает интересные факты о культовой программе.

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Skype Technologies был основан в Европе, несмотря на то, что уже много лет стартап принадлежит IT-гиганту из Редмонда. Основателями в 2003 году были швед Никлас Зеннстрем и датчанин Янус Фриис, которые собрали команду программистов из Эстонии для создания бесплатного видеочата.

Слово "Skype" происходит от "Sky peer-to-peer". Оно отсылает к P2P-технологии связи между компьютерами, которая лежит в основе мессенджера. Поскольку бренд Skyper уже был занят, было принято решение убрать букву "r" — так название стало даже удачнее.

Взрывной рост по меркам нулевых

В ранние годы существования Skype считали прорывным и уникальным сервисом. Он сделал международное общение через видеосвязь доступным широкой общественности. Пользователей покорил простой интерфейс и бесплатная модель распространения, которая задала определенный стандарт для последующих VoIP-клиентов.

Если в 2003 году программу скачали 3,3 млн пользователей, то к 2005 году количество загрузок превысило 47 млн, что стало огромным успехом для софтовой компании той эпохи.

Как Skype повлиял на культуру

Несколько лет назад Skype плотно удерживался в нашем быту. Все до сих пор помнят фирменный рингтон, а мемы о "лучшем файлообменнике" закрепили статус культовой платформы.

Когда-то, подобно слову "гуглить", популярным нарицательным выражением было "поскайпить" (to skype).

Через Skype даже проводили свадьбы

В 2011 году в Калифорнии организовали и провели необычную свадьбу через видеосвязь, где на помощь пришел Skype.

В 2011 году через Skype провели свадьбу через Skype. Фото: Daily Mail

Проблемой стали удручающие обстоятельства, которые помешали паре встретиться вживую. 27-летний Сэмюэл Ким остался в больнице из-за обнаруженной инфекции легких, однако мероприятие решили не откладывать. Согласие на помолвку провели виртуально, использовав проектор в церкви.

Рекордные суммы покупки

Недолго с начала своего существования приложение сохраняло независимость. Уже в 2005 году компанию приобрел eBay, а сумма сделки составила 2,6 млрд долларов. Через шесть лет Skype выкупила Microsoft за 8,5 млрд долларов, заменив проприетарный Windows Live Messenger. На то время сервис был практически мертв, и популярный аналог быстро заменил его. Приобретение Skype до сих пор считается одной из крупнейших покупок за всю историю Microsoft.

Несмотря на свою инновационность, Skype недолго доминировал в сегменте видеомессенджеров. Его смогли заменить более функциональные конкуренты, такие как Zoom, Discord, Telegram. Именно они заняли лидерские позиции в годы пандемии. После покупки Microsoft не стремилась развивать приобретенный хит и сосредоточилась на Teams, погубив некогда легендарный мессенджер.

Напомним, мессенджер Telegram не собирается прекращать свое развитие и постоянно предлагает пользователям новые функции и возможности. Уже в ближайшие месяцы ожидаются обновления, которые значительно улучшат опыт пользования приложением.

Также мы писали, что Instagram значительно обновил свой мессенджер Direct, добавив несколько новых инструментов. Новые возможности помогут платформе конкурировать на рынке сервисов обмена сообщениями.