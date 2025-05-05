Skype в сделку не входил — 5 мая Microsoft окончательно закроет культовый сервис

Логотип мессенджера Skype на экране смартфона. Фото: Pexels

Сегодня, 5 мая 2025 года, Microsoft окончательно закроет Skype после более чем 20 лет работы. Платформу, которая в 2000-х стала синонимом интернет-общения, переведут на корпоративную систему Teams.

Об этом пишет Independent.

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Что стало причиной закрытия Skype

Когда в 2003 году датчанин Янус Фрис и швед Никлас Зенстрем запустили Skype, это был прорыв: простые пользователи впервые могли бесплатно звонить в любую точку мира через интернет. К концу 2005 года активная аудитория превысила 75 млн, а сам бренд превратился в глагол: "скайпить".

Успех привлек крупных игроков. Сначала eBay выкупил сервис за 2,6 млрд долларов, а в 2011 году Microsoft опередила Google и Facebook, заплатив 8,5 млрд. Тогда Skype имел около 150 млн ежемесячных пользователей и 663 млн зарегистрированных аккаунтов. Именно в это время саунд-дизайнер Питер Рейборн создал узнаваемый "бодрый" мелодичный стиль платформы, который многие до сих пор вспоминают с ностальгией.

Однако с эрой смартфонов Skype не справился. Конкуренты вроде FaceTime, Zoom и Slack предложили более удобные мобильные приложения и более широкий функционал для командной работы. Сам Microsoft, запустив Teams в 2017 году, постепенно направлял ресурсы именно туда, интегрируя платформу с пакетом Office 365 и оставляя Skype в тени.

Пандемия 2020 года еще могла вернуть сервису популярность, но технические ограничения — задержки, сбои, устаревший код — оттолкнули аудиторию. К 2020 году среднесуточная активность снизилась до 23 млн пользователей.

Несмотря на это, миллионы людей продолжают полагаться на дешевые международные звонки Skype. На форумах сейчас массово спрашивают, что будет с историей вызовов и персональными номерами. Microsoft обещает автоматически перенести данные в Teams, впрочем, пожилым пользователям придется осваивать новый интерфейс.

Создатель звукового бренда Рэйборн признает, что сервис потерял "ритм", но останется в воспоминаниях — как платформа, соединявшая влюбленных и целые семьи через океан.

"Лучше достойно попрощаться, чем существовать полуживым", — отметил он.

И хотя нынешние инструменты видеосвязи мощнее, эмоциональной связи, которую дарил Skype, им не хватает. Skype проложил путь, но требования пользователей выросли, и время пионера подошло к концу.

Напомним, некогда культовое приложение для видеозвонков Skype будет окончательно закрыто. За время своего существования мессенджер стал любимым среди пользователей и оброс многими интересными фактами.

Также мы писали, что мессенджер Telegram получил масштабное обновление, которое упрощает общение пользователей в группах и открывает новые возможности для бизнеса. Новая версия приложения уже доступна для iOS и Android.