Головна Технології YouTube Music отримав ШІ-генератор плейлистів — як увімкнути

YouTube Music отримав ШІ-генератор плейлистів — як увімкнути

Ua en ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 10:34
YouTube Music запускає ШІ-генератор плейлистів — кому доступна і як увімкнути функцію
Сервіс YouTube Music на екрані планшета. Фото: Unsplash

YouTube Music починає додавати функцію AI Playlist, яка створює підбірки за текстовими підказками користувача. Опція буде доступна лише для передплатників YouTube Music Premium.

Про це пише 9to5Google.

Читайте також:

Як працює AI Playlist і кому відкриють функцію

Ідея проста: користувач вводить запит, наприклад, опис настрою, жанру або задуму, і сервіс генерує добірку треків під цей опис. Функція має вигляд максимально відкритої за форматом і нагадує нещодавню можливість Spotify зі створенням плейлистів за промптами.

Скористатися AI Playlist можна на Android та iOS: у вкладці Library потрібно натиснути кнопку New, обрати AI Playlist, а далі продиктувати або ввести текстом, яку саме музику ви хочете отримати в підбірці.

Функцію також згадують у довідкових матеріалах, але без уточнень — поки невідомо, скільки треків вона додає до плейлиста, чи можна редагувати добірку після створення та які ще опції доступні. Раніше YouTube Music уже запускала схожий інструмент — AI Radio, який працює за близьким принципом.

Нагадаємо, функція автоматичного дубляжу на базі штучного інтелекту стала доступною для всіх авторів YouTube і тепер підтримує 27 мов, зокрема українську. Раніше інструмент охоплював лише дев'ять мов і був відкритий для обмеженого кола творців контенту.

Також ми писали, що на YouTube запрацювала монетизація формату Shorts, тож автори коротких відео отримали можливість заробляти на своєму контенті.

музика технології штучний інтелект YouTube Music функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
