Головна Технології YouTube запустив автоматичний ШІ-дубляж українською — як увімкнути

YouTube запустив автоматичний ШІ-дубляж українською — як увімкнути

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 11:41
YouTube запустив ШІ-дубляж українською мовою для всіх авторів — як увімкнути
Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Автоматичний дубляж на базі штучного інтелекту на YouTube став доступним для всіх авторів і розширився до 27 мов, серед яких є українська. Раніше інструмент працював лише з дев'ятьма мовами та був відкритий для обмеженого кола контентмейкерів.

Про це йдеться в офіційному блозі YouTube.

Читайте також:

Що змінилося в нейродубляжі та як увімкнути українську доріжку

Після оновлення платформа робить ставку на масове використання ШІ-дубляжу, щоб відео легше знаходили глядачі незалежно від мови оригіналу. Для авторів це означає ширше охоплення, а для аудиторії — можливість дивитися контент із локалізованою аудіодоріжкою.

Одна з головних новацій — технологія Expressive Speech. Вона націлена не лише на точний переклад, а й на передачу інтонації та емоцій автора, щоб озвучення звучало природніше й менш "роботизовано" та не втрачало характер оригінальної подачі.

Паралельно YouTube тестує автоматичну синхронізацію руху губ із перекладеною аудіодоріжкою. Рішення ще перебуває у випробуванні, але в майбутньому має зробити дубльовані відео більш реалістичними для перегляду.

Функцію розгортають поступово. Щоб змінити мову аудіо під час перегляду, відкрийте меню налаштувань у плеєрі (значок шестерні) та оберіть пункт "Звукова доріжка". У нових відео дубляж може додаватися автоматично, а в роликах, завантажених раніше, українська доріжка з'являтиметься з часом.

Нагадаємо, YouTube запустив монетизацію для формату Shorts, відкривши авторам можливість заробляти на коротких відео, які вони знімають і публікують на платформі.

Також ми писали, що алгоритми YouTube формують рекомендації на основі переглядів, пошукових запитів, лайків і коментарів, через що з часом головна сторінка може перетворитися на хаотичну добірку. Якщо стрічка заповнилася контентом, який ви навіть не відкриваєте, її можна майже повністю "обнулити" та поступово переналаштувати покази під власні інтереси.

YouTube Google українська мова відео функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
