YouTube запустив ШІ-дубляж українською мовою для всіх авторів — як увімкнути

YouTube запустив автоматичний ШІ-дубляж українською — як увімкнути
Автоматичний дубляж на базі штучного інтелекту на YouTube став доступним для всіх авторів і розширився до 27 мов, серед яких є українська. Раніше інструмент працював лише з дев'ятьма мовами та був відкритий для обмеженого кола контентмейкерів.
Про це йдеться в офіційному блозі YouTube.
Що змінилося в нейродубляжі та як увімкнути українську доріжку
Після оновлення платформа робить ставку на масове використання ШІ-дубляжу, щоб відео легше знаходили глядачі незалежно від мови оригіналу. Для авторів це означає ширше охоплення, а для аудиторії — можливість дивитися контент із локалізованою аудіодоріжкою.
Одна з головних новацій — технологія Expressive Speech. Вона націлена не лише на точний переклад, а й на передачу інтонації та емоцій автора, щоб озвучення звучало природніше й менш "роботизовано" та не втрачало характер оригінальної подачі.
Паралельно YouTube тестує автоматичну синхронізацію руху губ із перекладеною аудіодоріжкою. Рішення ще перебуває у випробуванні, але в майбутньому має зробити дубльовані відео більш реалістичними для перегляду.
Функцію розгортають поступово. Щоб змінити мову аудіо під час перегляду, відкрийте меню налаштувань у плеєрі (значок шестерні) та оберіть пункт "Звукова доріжка". У нових відео дубляж може додаватися автоматично, а в роликах, завантажених раніше, українська доріжка з'являтиметься з часом.
Нагадаємо, YouTube запустив монетизацію для формату Shorts, відкривши авторам можливість заробляти на коротких відео, які вони знімають і публікують на платформі.
Також ми писали, що алгоритми YouTube формують рекомендації на основі переглядів, пошукових запитів, лайків і коментарів, через що з часом головна сторінка може перетворитися на хаотичну добірку. Якщо стрічка заповнилася контентом, який ви навіть не відкриваєте, її можна майже повністю "обнулити" та поступово переналаштувати покази під власні інтереси.
