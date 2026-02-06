YouTube запустив ШІ-дубляж українською мовою для всіх авторів — як увімкнути

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Автоматичний дубляж на базі штучного інтелекту на YouTube став доступним для всіх авторів і розширився до 27 мов, серед яких є українська. Раніше інструмент працював лише з дев'ятьма мовами та був відкритий для обмеженого кола контентмейкерів.

Про це йдеться в офіційному блозі YouTube.

Що змінилося в нейродубляжі та як увімкнути українську доріжку

Після оновлення платформа робить ставку на масове використання ШІ-дубляжу, щоб відео легше знаходили глядачі незалежно від мови оригіналу. Для авторів це означає ширше охоплення, а для аудиторії — можливість дивитися контент із локалізованою аудіодоріжкою.

Одна з головних новацій — технологія Expressive Speech. Вона націлена не лише на точний переклад, а й на передачу інтонації та емоцій автора, щоб озвучення звучало природніше й менш "роботизовано" та не втрачало характер оригінальної подачі.

Паралельно YouTube тестує автоматичну синхронізацію руху губ із перекладеною аудіодоріжкою. Рішення ще перебуває у випробуванні, але в майбутньому має зробити дубльовані відео більш реалістичними для перегляду.

Функцію розгортають поступово. Щоб змінити мову аудіо під час перегляду, відкрийте меню налаштувань у плеєрі (значок шестерні) та оберіть пункт "Звукова доріжка". У нових відео дубляж може додаватися автоматично, а в роликах, завантажених раніше, українська доріжка з'являтиметься з часом.

