YouTube запустил ИИ-дубляж на украинском языке для всех авторов — как включить

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

Автоматический дубляж на базе искусственного интеллекта на YouTube стал доступным для всех авторов и расширился до 27 языков, среди которых есть украинский. Ранее инструмент работал только с девятью языками и был открыт для ограниченного круга контентмейкеров.

Об этом говорится в официальном блоге YouTube.

Реклама

Читайте также:

Что изменилось в нейродубляже и как включить украинскую дорожку

После обновления платформа делает ставку на массовое использование ИИ-дубляжа, чтобы видео легче находили зрители независимо от языка оригинала. Для авторов это означает более широкий охват, а для аудитории — возможность смотреть контент с локализованной аудиодорожкой.

Одна из главных новаций — технология Expressive Speech. Она нацелена не только на точный перевод, но и на передачу интонации и эмоций автора, чтобы озвучка звучала более естественно и менее "роботизировано" и не теряла характер оригинальной подачи.

Параллельно YouTube тестирует автоматическую синхронизацию движения губ с переведенной аудиодорожкой. Решение еще находится в испытании, но в будущем должно сделать дублированные видео более реалистичными для просмотра.

Функцию разворачивают постепенно. Чтобы изменить язык аудио во время просмотра, откройте меню настроек в плеере (значок шестеренки) и выберите пункт "Звуковая дорожка". В новых видео дубляж может добавляться автоматически, а в роликах, загруженных ранее, украинская дорожка будет появляться со временем.

Напомним, YouTube запустил монетизацию для формата Shorts, открыв авторам возможность зарабатывать на коротких видео, которые они снимают и публикуют на платформе.

Также мы писали, что алгоритмы YouTube формируют рекомендации на основе просмотров, поисковых запросов, лайков и комментариев, из-за чего со временем главная страница может превратиться в хаотичную подборку. Если лента заполнилась контентом, который вы даже не открываете, ее можно почти полностью "обнулить" и постепенно перенастроить показы под собственные интересы.