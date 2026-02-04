Google закрыла "лазейку" для фонового воспроизведения YouTube — кого коснется

Логотип YouTube на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google закрыл "лазейку", которая позволяла пользователям Android слушать YouTube в фоне без подписки Premium. Обходной путь работал через сторонние мобильные браузеры, но теперь для многих он перестал действовать.

Об этом пишет Android Central.

Фоновое воспроизведение из мобильного браузера больше не доступно без Premium

YouTube Premium дает несколько заметных преимуществ: просмотр без рекламы, загрузка видео для офлайна и фоновое воспроизведение на смартфоне. В то же время часть пользователей годами обходила ограничения, открывая мобильную версию YouTube не в приложении, а в сторонних браузерах — в частности Samsung Internet, Brave или Vivaldi. Именно там у них оставалась возможность включить видео и продолжать прослушивание после блокировки экрана.

Теперь этот сценарий для не-Premium аккаунтов больше не работает. Google подтвердила, что YouTube обновили так, чтобы фоновое воспроизведение на мобильных устройствах оставалось эксклюзивной функцией для подписчиков Premium.

Первые жалобы на исчезновение "обходного пути" появились после сообщений пользователей, которые заметили, что фон в браузере перестал воспроизводиться. После этого компания прямо объяснила: изменение запланировано и намеренное.

По описанию пользователей, если запустить видео в браузере под обычным аккаунтом и заблокировать смартфон, элементы управления на экране блокировки исчезают. Восстановить проигрывание вручную тоже не получается — нажатие "Play" не дает результата, будто воспроизведение блокируется на стороне YouTube.

