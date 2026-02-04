Google закрила "лазівку" для фонового відтворення YouTube — кого торкнеться

Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google закрив "лазівку", яка дозволяла користувачам Android слухати YouTube у фоні без підписки Premium. Обхідний шлях працював через сторонні мобільні браузери, але тепер для багатьох він перестав діяти.

Про це пише Android Central.

Фонове відтворення з мобільного браузера більше не доступне без Premium

YouTube Premium дає кілька помітних переваг: перегляд без реклами, завантаження відео для офлайну та фонове відтворення на смартфоні. Водночас частина користувачів роками обходила обмеження, відкриваючи мобільну версію YouTube не в застосунку, а у сторонніх браузерах — зокрема Samsung Internet, Brave або Vivaldi. Саме там у них залишалася можливість увімкнути відео й продовжувати прослуховування після блокування екрана.

Тепер цей сценарій для не-Premium акаунтів більше не працює. Google підтвердила, що YouTube оновили так, аби фонове відтворення на мобільних пристроях залишалося ексклюзивною функцією для передплатників Premium.

Перші скарги на зникнення "обхідного шляху" з'явилися після повідомлень користувачів, які помітили, що фон у браузері перестав відтворюватися. Після цього компанія прямо пояснила: зміна запланована й навмисна.

За описом користувачів, якщо запустити відео в браузері під звичайним акаунтом і заблокувати смартфон, елементи керування на екрані блокування зникають. Відновити програвання вручну теж не виходить — натискання "Play" не дає результату, ніби відтворення блокується на стороні YouTube.

