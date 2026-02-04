Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Google закрила безплатний доступ до Premium-функції YouTube

Google закрила безплатний доступ до Premium-функції YouTube

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 10:34
Google закрила "лазівку" для фонового відтворення YouTube — кого торкнеться
Логотип YouTube на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google закрив "лазівку", яка дозволяла користувачам Android слухати YouTube у фоні без підписки Premium. Обхідний шлях працював через сторонні мобільні браузери, але тепер для багатьох він перестав діяти.

Про це пише Android Central.

Реклама
Читайте також:

Фонове відтворення з мобільного браузера більше не доступне без Premium

YouTube Premium дає кілька помітних переваг: перегляд без реклами, завантаження відео для офлайну та фонове відтворення на смартфоні. Водночас частина користувачів роками обходила обмеження, відкриваючи мобільну версію YouTube не в застосунку, а у сторонніх браузерах — зокрема Samsung Internet, Brave або Vivaldi. Саме там у них залишалася можливість увімкнути відео й продовжувати прослуховування після блокування екрана.

Тепер цей сценарій для не-Premium акаунтів більше не працює. Google підтвердила, що YouTube оновили так, аби фонове відтворення на мобільних пристроях залишалося ексклюзивною функцією для передплатників Premium.

Перші скарги на зникнення "обхідного шляху" з'явилися після повідомлень користувачів, які помітили, що фон у браузері перестав відтворюватися. Після цього компанія прямо пояснила: зміна запланована й навмисна.

За описом користувачів, якщо запустити відео в браузері під звичайним акаунтом і заблокувати смартфон, елементи керування на екрані блокування зникають. Відновити програвання вручну теж не виходить — натискання "Play" не дає результату, ніби відтворення блокується на стороні YouTube.

Нагадаємо, на платформі YouTube запрацювала монетизація для формату Shorts, тож автори, які знімають і публікують короткі відео, отримали можливість заробляти на своєму контенті.

Також ми писали, що алгоритми YouTube постійно формують рекомендації на основі переглядів, пошукових запитів, лайків і коментарів, через що з часом головна сторінка може перетворитися на хаотичну добірку. Якщо стрічка заповнилася небажаним контентом, її можна майже повністю "обнулити" та поступово переналаштувати рекомендації під власні інтереси.

YouTube Google відео користувачі функції передплата
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації