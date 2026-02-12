Видео
Главная Технологии YouTube Music получил ИИ-генератор плейлистов — как включить

YouTube Music получил ИИ-генератор плейлистов — как включить

Ua en ru
Дата публикации 12 февраля 2026 10:34
YouTube Music запускает ИИ-генератор плейлистов — кому доступна и как включить функцию
Сервис YouTube Music на экране планшета. Фото: Unsplash

YouTube Music начинает добавлять функцию AI Playlist, которая создает подборки по текстовым подсказкам пользователя. Опция будет доступна только для подписчиков YouTube Music Premium.

Об этом пишет 9to5Google.

Как работает AI Playlist и кому откроют функцию

Идея проста: пользователь вводит запрос, например, описание настроения, жанра или замысла, и сервис генерирует подборку треков под это описание. Функция выглядит максимально открытой по формату и напоминает недавнюю возможность Spotify с созданием плейлистов по промптам.

Воспользоваться AI Playlist можно на Android и iOS: во вкладке Library нужно нажать кнопку New, выбрать AI Playlist, а дальше продиктовать или ввести текстом, какую именно музыку вы хотите получить в подборке.

Функцию также упоминают в справочных материалах, но без уточнений — пока неизвестно, сколько треков она добавляет в плейлист, можно ли редактировать подборку после создания и какие еще опции доступны. Ранее YouTube Music уже запускала похожий инструмент — AI Radio, который работает по близкому принципу.

Напомним, функция автоматического дубляжа на базе искусственного интеллекта стала доступной для всех авторов YouTube и теперь поддерживает 27 языков, в том числе украинский. Ранее инструмент охватывал лишь девять языков и был открыт для ограниченного круга создателей контента.

Также мы писали, что на YouTube заработала монетизация формата Shorts, так что авторы коротких видео получили возможность зарабатывать на своем контенте.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
