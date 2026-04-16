YouTube надав можливість повністю вимкнути Shorts: як це зробити

YouTube розширив налаштування керування часом і додав можливість встановити для Shorts нуль хвилин перегляду. Фактично це дозволяє повністю прибрати короткі відео із застосунку на Android та iOS.

У YouTube з'явився спосіб повністю сховати Shorts

Нова опція стала продовженням функції таймера для Shorts, яку YouTube анонсував ще в жовтні. Раніше найменший доступний ліміт становив 15 хвилин, але тепер користувачі можуть встановити нуль хвилин.

У січні компанія розширила цей інструмент для батьківського контролю, щоб дорослі могли обмежувати час, який діти витрачають на перегляд Shorts. Тоді ж YouTube попереджав, що варіант із нульовим лімітом з'явиться пізніше.

Тепер, за словами представниці YouTube Макензі Спіллер, ця функція вже працює для всіх батьківських акаунтів і поступово стає доступною для всіх користувачів, зокрема й для звичайних дорослих облікових записів.

Де увімкнути нову функцію

Щоб активувати обмеження, потрібно зайти в налаштування застосунку YouTube, відкрити розділ "Керування часом", увімкнути "Обмеження для стрічки Shorts" і вибрати потрібний час.

Нова опція може стати корисною не лише для батьків, а й для будь-кого, хто хоче менше часу витрачати на безкінечне гортання коротких відео.

Раніше Новини.LIVE писали, що на YouTube почали фіксувати новий рекламний формат для телевізорів — 90-секундні ролики без можливості пропуску. Поки що йдеться лише про окремі випадки, однак сам по собі такий підхід свідчить про спробу платформи посилити свою рекламну модель саме для перегляду на великому екрані.

Також Новини.LIVE розповідали, що Apple вже цієї весни анонсувала запуск інтегрованого відеодосвіду в Apple Podcasts. Це оновлення має наблизити сервіс до конкурентів на кшталт YouTube і Spotify, які останніми роками дедалі активніше розвивають відеоформат у сфері подкастингу.