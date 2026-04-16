YouTube предоставил возможность полностью отключить Shorts: как это сделать

Приложение YouTube на экране смартфона. Фото: Pexels

YouTube расширил настройки управления временем и добавил возможность установить для Shorts ноль минут просмотра. Фактически это позволяет полностью убрать короткие видео из приложения на Android и iOS.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на The Verge.

В YouTube появился способ полностью спрятать Shorts

Новая опция стала продолжением функции таймера для Shorts, которую YouTube анонсировал еще в октябре. Ранее наименьший доступный лимит составлял 15 минут, но теперь пользователи могут установить ноль минут.

В январе компания расширила этот инструмент для родительского контроля, чтобы взрослые могли ограничивать время, которое дети тратят на просмотр Shorts. Тогда же YouTube предупреждал, что вариант с нулевым лимитом появится позже.

Теперь, по словам представительницы YouTube Макензи Спиллер, эта функция уже работает для всех родительских аккаунтов и постепенно становится доступной для всех пользователей, в том числе и для обычных взрослых учетных записей.

Где включить новую функцию

Чтобы активировать ограничения, нужно зайти в настройки приложения YouTube, открыть раздел "Тайм-менеджмент", включить "Ограничения для ленты Shorts" и выбрать нужное время.

Функция ограничения ленты YouTube Shorts. Фото: Mezha

Новая опция может стать полезной не только для родителей, но и для любого, кто хочет меньше времени тратить на бесконечное листание коротких видео.

