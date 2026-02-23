Apple внедряет видеоподскасты на фоне конкуренции с YouTube и Spotify — детали

Apple запустит видеоподкасты в своем приложении Apple Podcasts. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Apple объявила, что этой весной Apple Podcasts получит интегрированный формат видеоподкастов. Компания рассчитывает сделать просмотр и прослушивание в одном приложении привычным сценарием и приблизить сервис к конкурентам, которые активно развивают видео.

Примерно 37% людей в возрасте от 12 лет ежемесячно смотрят видеоподкасты. На этом фоне Apple сообщила, что пользователи Apple Podcasts смогут бесшовно переходить между просмотром и прослушиванием шоу из одного и того же фида. Также появится режим "картинка в картинке" и возможность загружать видеоэпизоды для офлайн-просмотра.

Apple Podcasts поддерживал видео через RSS еще с 2005 года, однако тогда видеофиды существовали отдельно от аудиоверсий тех же программ. Теперь Apple добавляет поддержку HLS (HTTP Live Streaming) — протокола потоковой передачи, разработанного Apple, который позволяет адаптивно воспроизводить видео и обеспечивает более широкие управления в приложении.

Отдельный акцент — на монетизации. Новый формат HLS, по словам Apple, позволит динамично вставлять видеорекламу. Создатели, которые распространяют контент через партнерских хостинг-провайдеров и рекламные сети, смогут добавлять видеообъявления, в том числе интеграции, начитанные ведущими.

Apple заявила, что не будет взимать плату с авторов или хостинг-провайдеров за распространение контента. В то же время компания планирует брать с партнерских рекламных сетей комиссию за показы — за доставку динамической видеорекламы через HLS.

Новость появилась на фоне активных инвестиций конкурентов в видеоподкасты. YouTube сообщал, что на платформе более 1 млрд активных зрителей подкаст-контента ежемесячно. Spotify также расширяет видеонаправление и заявлял, что выплатил подкастерам более 100 млн долларов в первом квартале прошлого года.

Apple отдельно не раскрывает выручку именно Apple Podcasts, но ее подразделение Services, которое охватывает цифровой контент и подписки, принесло 30 млрд долларов дохода в самом свежем квартале компании.

На этом фоне компания продолжает менять и другие направления экосистемы. По слухам, будущие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут полностью перейти на eSIM и отказаться от физического слота для SIM-карты.

В то же время Apple недавно выпустила срочное обновление iOS 26.3 и призвала установить его как можно быстрее. Компания предупредила о рисках, связанных с кибератаками и шпионским ПО.