Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Apple срочно призвала обновиться до iOS 26.3 — в чем проблема

Apple срочно призвала обновиться до iOS 26.3 — в чем проблема

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 10:34
Apple уведомила 1,8 млрд пользователей iPhone о шпионской атаке — что делать
В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple выпустила срочное обновление iOS 26.3 и призывает установить его как можно быстрее — компания говорит о рисках, связанных с кибератаками и шпионским ПО. Апдейт закрывает десятки уязвимостей, среди которых есть проблема, которую могли использовать в "чрезвычайно сложной" атаке против отдельных целей.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Почему iOS 26.3 важно установить немедленно

Обновление iOS 26.3 исправляет 39 уязвимостей безопасности. Они потенциально могли позволить злоумышленникам просматривать частные данные, "валить" приложения или даже получать контроль над устройством — как через физический доступ, так и через вредоносные файлы и веб-сайты.

Отдельно Apple обратила внимание на zero-day в компоненте dyld (dynamic link editor), который управляет тем, как приложения запускаются и работают на iPhone. Логика этого механизма в том, что каждая программа проходит через него перед стартом, а сам dyld помогает держать приложения изолированными от частных данных. Уязвимость позволяла обойти проверки и выполнить вредоносный код до того, как сработают защитные механизмы.

Apple пишет, что ей известно о сообщении: эту проблему могли использовать в "экстремально изощренной" атаке против конкретных целевых людей на версиях iOS до iOS 26. Вместе с этим компания усилила защиты, чтобы не дать приложениям выходить за пределы ограничений, уменьшить риски ошибок памяти и заблокировать несанкционированный доступ к персональным данным.

Как обновить iPhone или iPad

Чтобы проверить и установить обновления, откройте "Настройки" — "Общие" — "Обновление ПО", после чего следуйте подсказкам на экране. На этом же экране можно включить автоматические обновления, чтобы устройство само получало новые версии системы.

Напомним, осенью Apple, вероятно, представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а многочисленные утечки указывают на заметные изменения в дизайне. Полного редизайна не ожидается, однако несколько точечных обновлений могут ощутимо изменить восприятие новых моделей.

Также мы писали, что по неофициальной информации, iPhone 18 Pro Max может получить аккумулятор большей емкости, чтобы сохранить статус одной из самых автономных моделей в линейке. Источники связывают это с данными из цепи поставок и прогнозируемым ростом энергоэффективности нового процессора.

Apple iPhone iOS безопасность уязвимость обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации