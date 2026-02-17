Apple уведомила 1,8 млрд пользователей iPhone о шпионской атаке — что делать

В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple выпустила срочное обновление iOS 26.3 и призывает установить его как можно быстрее — компания говорит о рисках, связанных с кибератаками и шпионским ПО. Апдейт закрывает десятки уязвимостей, среди которых есть проблема, которую могли использовать в "чрезвычайно сложной" атаке против отдельных целей.

Почему iOS 26.3 важно установить немедленно

Обновление iOS 26.3 исправляет 39 уязвимостей безопасности. Они потенциально могли позволить злоумышленникам просматривать частные данные, "валить" приложения или даже получать контроль над устройством — как через физический доступ, так и через вредоносные файлы и веб-сайты.

Отдельно Apple обратила внимание на zero-day в компоненте dyld (dynamic link editor), который управляет тем, как приложения запускаются и работают на iPhone. Логика этого механизма в том, что каждая программа проходит через него перед стартом, а сам dyld помогает держать приложения изолированными от частных данных. Уязвимость позволяла обойти проверки и выполнить вредоносный код до того, как сработают защитные механизмы.

Apple пишет, что ей известно о сообщении: эту проблему могли использовать в "экстремально изощренной" атаке против конкретных целевых людей на версиях iOS до iOS 26. Вместе с этим компания усилила защиты, чтобы не дать приложениям выходить за пределы ограничений, уменьшить риски ошибок памяти и заблокировать несанкционированный доступ к персональным данным.

Как обновить iPhone или iPad

Чтобы проверить и установить обновления, откройте "Настройки" — "Общие" — "Обновление ПО", после чего следуйте подсказкам на экране. На этом же экране можно включить автоматические обновления, чтобы устройство само получало новые версии системы.

Напомним, осенью Apple, вероятно, представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а многочисленные утечки указывают на заметные изменения в дизайне. Полного редизайна не ожидается, однако несколько точечных обновлений могут ощутимо изменить восприятие новых моделей.

Также мы писали, что по неофициальной информации, iPhone 18 Pro Max может получить аккумулятор большей емкости, чтобы сохранить статус одной из самых автономных моделей в линейке. Источники связывают это с данными из цепи поставок и прогнозируемым ростом энергоэффективности нового процессора.