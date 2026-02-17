Apple повідомила 1,8 млрд користувачів iPhone про шпигунську атаку — що робити

В руках смартфон Apple iPhone. Фото: Unsplash

Apple випустила термінове оновлення iOS 26.3 і закликає встановити його якнайшвидше — компанія говорить про ризики, пов'язані з кібератаками та шпигунським ПЗ. Апдейт закриває десятки вразливостей, серед яких є проблема, яку могли використовувати в "надзвичайно складній" атаці проти окремих цілей.

Чому iOS 26.3 важливо встановити негайно

Оновлення iOS 26.3 виправляє 39 вразливостей безпеки. Вони потенційно могли дати змогу зловмисникам переглядати приватні дані, "валити" застосунки або навіть отримувати контроль над пристроєм — як через фізичний доступ, так і через шкідливі файли та вебсайти.

Окремо Apple звернула увагу на zero-day у компоненті dyld (dynamic link editor), який керує тим, як застосунки запускаються та працюють на iPhone. Логіка цього механізму в тому, що кожна програма проходить через нього перед стартом, а сам dyld допомагає тримати застосунки ізольованими від приватних даних. Уразливість дозволяла обійти перевірки та виконати шкідливий код до того, як спрацюють захисні механізми.

Apple пише, що їй відомо про повідомлення: цю проблему могли використати в "екстремально витонченій" атаці проти конкретних цільових людей на версіях iOS до iOS 26. Разом із цим компанія підсилила захисти, щоб не дати застосункам виходити за межі обмежень, зменшити ризики помилок пам'яті та заблокувати несанкціонований доступ до персональних даних.

Як оновити iPhone або iPad

Щоб перевірити та встановити оновлення, відкрийте "Налаштування" — "Загальні" — "Оновлення ПЗ", після чого дотримуйтеся підказок на екрані. На цьому ж екрані можна увімкнути автоматичні оновлення, щоб пристрій сам отримував нові версії системи.

Нагадаємо, восени Apple, ймовірно, представить iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а численні витоки вказують на помітні зміни в дизайні. Повного редизайну не очікується, проте кілька точкових оновлень можуть відчутно змінити сприйняття нових моделей.

Також ми писали, що за неофіційною інформацією, iPhone 18 Pro Max може отримати акумулятор більшої місткості, щоб зберегти статус однієї з найавтономніших моделей у лінійці. Джерела пов'язують це з даними з ланцюга постачання та прогнозованим зростанням енергоефективності нового процесора.