Головна Технології Apple готує власну відповідь відеоподкастам Spotify та YouTube

Apple готує власну відповідь відеоподкастам Spotify та YouTube

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 10:34
Apple запустить конкурента Spotify та YouTube — що відомо
Apple запустить відеоподкасти у своєму застосунку Apple Podcasts. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Apple оголосила про запуск інтегрованого відеодосвіду в Apple Podcasts уже цієї весни. Оновлення має зблизити сервіс із конкурентами на кшталт YouTube і Spotify, які дедалі активніше просувають відеоформат у подкастингу.

Про це пише CNBC.

Приблизно 37% людей віком від 12 років щомісяця дивляться відеоподкасти. На цьому тлі Apple повідомила, що користувачі Apple Podcasts зможуть безшовно переходити між переглядом і прослуховуванням шоу з одного й того самого фіда. Також з'явиться режим "картинка в картинці" та можливість завантажувати відеоепізоди для офлайн-перегляду.

Apple Podcasts підтримував відео через RSS ще з 2005 року, однак тоді відеофіди існували окремо від аудіоверсій тих самих програм. Тепер Apple додає підтримку HLS (HTTP Live Streaming) — протоколу потокового передавання, розробленого Apple, який дає змогу адаптивно відтворювати відео та забезпечує ширші керування в застосунку.

Окремий акцент — на монетизації. Новий формат HLS, за словами Apple, дозволить динамічно вставляти відеорекламу. Творці, які поширюють контент через партнерських хостинг-провайдерів і рекламні мережі, зможуть додавати відеооголошення, зокрема й інтеграції, начитані ведучими.

Apple заявила, що не стягуватиме плату з авторів або хостинг-провайдерів за розповсюдження контенту. Водночас компанія планує брати з партнерських рекламних мереж комісію за покази — за доставку динамічної відеореклами через HLS.

Новина з'явилася на тлі активних інвестицій конкурентів у відеоподкасти. YouTube повідомляв, що на платформі понад 1 млрд активних глядачів подкаст-контенту щомісяця. Spotify також розширює відеонапрям і заявляв, що виплатив подкастерам понад 100 млн доларів у першому кварталі минулого року.

Apple окремо не розкриває виручку саме Apple Podcasts, але її підрозділ Services, який охоплює цифровий контент і підписки, приніс 30 млрд доларів доходу в найсвіжішому кварталі компанії.

На цьому тлі компанія продовжує змінювати й інші напрямки екосистеми. За чутками, майбутні iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть повністю перейти на eSIM і відмовитися від фізичного слота для SIM-карти.

Водночас Apple нещодавно випустила термінове оновлення iOS 26.3 і закликала встановити його якнайшвидше. Компанія попередила про ризики, пов'язані з кібератаками та шпигунським ПЗ.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
