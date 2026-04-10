Видео

Главная Технологии На YouTube появилась 90-секундная реклама без возможности пропуска

На YouTube появилась 90-секундная реклама без возможности пропуска

Дата публикации 10 апреля 2026 10:34
Это началось: YouTube запустил 90-секундную рекламу без пропуска на телевизорах
Реклама на смарт-телевизорах в приложении YouTube. Фото: Reddit

На YouTube начали замечать новый формат рекламы для телевизоров — ролики продолжительностью 90 секунд, которые нельзя пропустить. Пока речь идет об отдельных случаях, но сам подход указывает на попытку платформы усилить рекламную модель для большого экрана.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 9to5Mac.

Что известно о новом формате рекламы на YouTube

YouTube, похоже, начал тестирование 90-секундной рекламы без возможности пропуска для пользователей, которые смотрят видео на телевизорах.

Один из зрителей увидел такую рекламу во время 40-минутного видео, другой — в ролике продолжительностью менее 20 минут. Это свидетельствует о том, что продолжительность самого видео, вероятно, не является ключевым фактором для показа такого рекламного блока. В то же время фактическая длина рекламной паузы может быть больше 90 секунд. После этого времени пользователь получает только возможность пропустить рекламу, а значит сам блок длится дольше.

По сообщениям пользователей, изменения пока касаются именно просмотра YouTube на телевизорах. При использовании платформы на компьютерах или смартфонах такой формат пока не фиксировали.

Появление этого формата вписывается в более широкую стратегию Google по привлечению традиционных телевизионных рекламодателей. Речь идет о брендах, которые привыкли работать с кабельным телевидением или стриминговыми сервисами с рекламой и заинтересованы в том, чтобы зритель гарантированно увидел рекламное сообщение полностью.

Ранее Новини.LIVE писали, что Meta начала тестирование новой платной подписки в Instagram, которая должна открыть обычным пользователям доступ к дополнительным возможностям сервиса. Новый формат под названием Instagram Plus пока проходит ограниченную проверку только в отдельных странах.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Google начала шире открывать пользователям возможность менять часть адреса до "@gmail.com" без потери самого аккаунта, писем и привязанных сервисов.

Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
