Це почалося: YouTube запустив 90-секундну рекламу без пропуску на телевізорах

Реклама на смарттелевізорах у застосунку YouTube. Фото: Reddit

На YouTube почали помічати новий формат реклами для телевізорів — ролики тривалістю 90 секунд, які не можна пропустити. Поки що йдеться про окремі випадки, але сам підхід вказує на спробу платформи посилити рекламну модель для великого екрана.

9to5Mac.

Що відомо про новий формат реклами на YouTube

YouTube, схоже, розпочав тестування 90-секундної реклами без можливості пропуску для користувачів, які дивляться відео на телевізорах.

Один із глядачів побачив таку рекламу під час 40-хвилинного відео, інший — у ролику тривалістю менш як 20 хвилин. Це свідчить про те, що тривалість самого відео, ймовірно, не є ключовим чинником для показу такого рекламного блоку. Водночас фактична довжина рекламної паузи може бути більшою за 90 секунд. Після цього часу користувач отримує лише можливість пропустити рекламу, а отже сам блок триває довше.

За повідомленнями користувачів, зміни наразі стосуються саме перегляду YouTube на телевізорах. Під час використання платформи на комп'ютерах або смартфонах такий формат поки не фіксували.

Поява цього формату вписується в ширшу стратегію Google із залучення традиційних телевізійних рекламодавців. Ідеться про бренди, які звикли працювати з кабельним телебаченням або стримінговими сервісами з рекламою і зацікавлені в тому, щоб глядач гарантовано побачив рекламне повідомлення повністю.

