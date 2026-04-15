Главная Технологии YouTube сможет автоматически изменять скорость воспроизведения видео

Дата публикации 15 апреля 2026 10:34
YouTube тестирует две новые функции для Premium на Android: как опробовать
Мужчина смотрит планшет на YouTube. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

YouTube начал тестировать для Premium-пользователей на Android сразу две новые экспериментальные функции — Auto speed и On-the-go. Обе опции пока доступны только в рамках тестирования, не включены по умолчанию и могут исчезнуть после завершения эксперимента.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на 9to5Google.

Как будут работать две новые функции YouTube

Google начала разворачивать в приложении YouTube для Android две новые функции, доступ к которым имеют только пользователи Premium. Речь идет об Auto speed и On-the-go, которые компания пока обозначает как экспериментальные инструменты.

Первая функция, Auto speed, имеет вид расширенной версии режима 2x. Она самостоятельно меняет скорость воспроизведения по мере просмотра видео. В примере, который показывает YouTube, используется кулинарное видео — именно для такого контента подобный режим может быть особенно уместным.

В YouTube уточняют, что Auto speed пока работает только на английском языке и доступна только для тех роликов, которые поддерживают эту функцию. Если видео не совместимо, кнопка Auto в настройках скорости просто не появится. Найти ее можно в том же меню, где расположены 2x и другие варианты скорости, добавленные в одном из предыдущих обновлений.

Вторая функция — On-the-go — меняет интерфейс видео, ориентируясь на стиль YouTube Music. По описанию эксперимента, этот режим может активироваться как вручную, так и автоматически.

Если включен автоматический сценарий, YouTube может перейти к новому интерфейсу после того, как зафиксирует движение как минимум в течение 60 секунд. В таком случае на экране может появиться подсказка с предложением переключиться на этот режим.

Сейчас Auto speed, и On-the-go доступны только на Android. Из двух новых инструментов стабильнее работает именно Auto speed, хотя учитывая статус тестирования определенные ошибки пока не исключены.

YouTube отмечает, что оба эксперимента могут как превратиться в полноценные функции в будущем, так и не дойти до широкого релиза. На данный момент Premium-пользователи могут протестировать их до 27 апреля.

Ранее Новини.LIVE писали, что Google открыл глобальный доступ к формату VRC Non-Skip — видеорекламе на YouTube без кнопки пропуска. Новый инструмент доступен через Google Ads и Display & Video 360 и опирается на алгоритмы машинного обучения для более точного отбора аудиторий.

Также Новини.LIVE рассказывали, что YouTube снова усилил борьбу с блокировщиками рекламы. На этот раз часть пользователей сообщила, что на платформе внезапно исчезают комментарии и описания к видео.

YouTube Google новые функции
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
