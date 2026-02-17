YouTube скрывает комментарии пользователям с Ad Blocker — что происходит

Приложение YouTube на экране планшета. Фото: Unsplash

YouTube снова усиливает давление на блокировщики рекламы — на этот раз часть пользователей жалуется, что на платформе внезапно исчезают комментарии и описания роликов. По сообщениям, проблема связана с использованием ad blocker в браузере и иногда затрагивает даже YouTube Premium.

Об этом пишет Android Authority.

У некоторых пользователей комментарии и описания видео могут "исчезать" из-за блокировщика

В последние дни в сообществах пользователей стало больше жалоб на странное поведение сервиса: под видео появляется сообщение вроде "Комментарии отключены", хотя авторы роликов ничего не меняли. Чаще всего такие сообщения появляются на Reddit, а также в сообщениях на X.

Похожие трудности касаются не только комментариев. Часть пользователей пишет, что вместе с ними пропадает и описание видео. Общая черта в большинстве случаев — активный блокировщик рекламы в веб-браузере. Сообщается, что это может касаться и некоторых пользователей подписки Premium, если они параллельно используют ad blocker.

Дополнительным подтверждением версии об "антиблокировочной" проверке стало то, что во многих комментариях люди описывают одинаковый сценарий: после отключения блокировщика комментарии и описания возвращаются. Отдельно упоминают и браузеры со встроенными блокировщиками рекламы и трекеров, в частности Brave.

Это не первая волна ограничений в рамках борьбы платформы с обходом рекламы: ранее сервис уже предупреждал пользователей, требовал отключить блокировщик, а также ограничивал доступ в определенных браузерах со встроенными блокировщиками. Также платформа перекрывала некоторые способы включить фоновое воспроизведение на Android без оплаты.

В то же время описанные ограничения, похоже, работают не у всех: авторы материала отмечают, что во время их проверки комментарии и описания отображались нормально. Если же проблема возникла, самый простой выход — временно отключить блокировщик.

Напомним, Google устранил "лазейку", которая позволяла пользователям Android воспроизводить YouTube в фоновом режиме без оформления подписки Premium. Обход работал через сторонние мобильные браузеры, однако теперь для большинства пользователей эта возможность больше недоступна.

Также мы писали, что на YouTube заработала монетизация формата Shorts, поэтому авторы коротких видео получили возможность зарабатывать на своем контенте.