Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології YouTube закрив коментарі до відео користувачам з Ad Blocker

YouTube закрив коментарі до відео користувачам з Ad Blocker

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 14:24
YouTube приховує коментарі користувачам з Ad Blocker — що відбувається
Застосунок YouTube на екрані планшета. Фото: Unsplash

YouTube знову посилює тиск на блокувальники реклами — цього разу частина користувачів скаржиться, що на платформі раптово зникають коментарі та описи роликів. За повідомленнями, проблема пов'язана з використанням ad blocker у браузері й інколи зачіпає навіть YouTube Premium.

Про це пише Android Authority.

Реклама
Читайте також:

У деяких користувачів коментарі та описи відео можуть "зникати" через блокувальник

Останніми днями в спільнотах користувачів побільшало скарг на дивну поведінку сервісу: під відео з'являється повідомлення на кшталт "Коментарі вимкнено", хоча автори роликів нічого не змінювали. Найчастіше такі дописи з'являються на Reddit, а також у повідомленнях на X.

Схожі труднощі стосуються не лише коментарів. Частина користувачів пише, що разом із ними пропадає і опис відео. Спільна риса в більшості випадків — активний блокувальник реклами у веббраузері. Повідомляється, що це може стосуватися й деяких користувачів підписки Premium, якщо вони паралельно використовують ad blocker.

Додатковим підтвердженням версії про "антиблокувальну" перевірку стало те, що в багатьох коментарях люди описують однаковий сценарій: після вимкнення блокувальника коментарі й описи повертаються. Окремо згадують і браузери з вбудованими блокувальниками реклами та трекерів, зокрема Brave.

Це не перша хвиля обмежень у межах боротьби платформи з обходом реклами: раніше сервіс уже попереджав користувачів, вимагав вимкнути блокувальник, а також обмежував доступ у певних браузерах із вбудованими блокерами. Також платформа перекривала деякі способи ввімкнути фонове відтворення на Android без оплати.

Водночас описані обмеження, схоже, працюють не у всіх: автори матеріалу зазначають, що під час їхньої перевірки коментарі та описи відображалися нормально. Якщо ж проблема виникла, найпростіший вихід — тимчасово вимкнути блокувальник.

Нагадаємо, Google усунув "лазівку", яка дозволяла користувачам Android відтворювати YouTube у фоновому режимі без оформлення підписки Premium. Обхід працював через сторонні мобільні браузери, однак тепер для більшості користувачів ця можливість більше недоступна.

Також ми писали, що на YouTube запрацювала монетизація формату Shorts, тож автори коротких відео отримали можливість заробляти на своєму контенті.

YouTube Google реклама обмеження блокування функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації