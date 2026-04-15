YouTube тестує дві нові функції для Premium на Android: як випробувати

Чоловік дивиться планшет на YouTube. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

YouTube почав тестувати для Premium-користувачів на Android одразу дві нові експериментальні функції — Auto speed і On-the-go. Обидві опції поки доступні лише в межах тестування, не ввімкнені за замовчуванням і можуть зникнути після завершення експерименту.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 9to5Google.

Як працюватимуть дві нові функції YouTube

Google почала розгортати в застосунку YouTube для Android дві нові функції, доступ до яких мають лише користувачі Premium. Йдеться про Auto speed і On-the-go, які компанія поки позначає як експериментальні інструменти.

Перша функція, Auto speed, має вигляд розширеної версії режиму 2x. Вона самостійно змінює швидкість відтворення в міру перегляду відео. У прикладі, який показує YouTube, використовується кулінарне відео — саме для такого контенту подібний режим може бути особливо доречним.

У YouTube уточнюють, що Auto speed наразі працює лише англійською мовою і доступна тільки для тих роликів, які підтримують цю функцію. Якщо відео не сумісне, кнопка Auto у налаштуваннях швидкості просто не з'явиться. Знайти її можна в тому ж меню, де розташовані 2x та інші варіанти швидкості, додані в одному з попередніх оновлень.

Читайте також:

Друга функція — On-the-go — змінює інтерфейс відео, орієнтуючись на стиль YouTube Music. За описом експерименту, цей режим може активуватися як вручну, так і автоматично.

Якщо ввімкнено автоматичний сценарій, YouTube може перейти до нового інтерфейсу після того, як зафіксує рух щонайменше протягом 60 секунд. У такому випадку на екрані може з'явитися підказка з пропозицією переключитися на цей режим.

Зараз Auto speed, і On-the-go доступні лише на Android. Із двох нових інструментів стабільніше працює саме Auto speed, хоча з огляду на статус тестування певні помилки поки не виключені.

YouTube зазначає, що обидва експерименти можуть як перетворитися на повноцінні функції в майбутньому, так і не дійти до широкого релізу. Наразі Premium-користувачі можуть протестувати їх до 27 квітня.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google відкрив глобальний доступ до формату VRC Non-Skip — відеореклами на YouTube без кнопки пропуску. Новий інструмент доступний через Google Ads і Display & Video 360 та спирається на алгоритми машинного навчання для точнішого добору аудиторій.

Також Новини.LIVE розповідали, що YouTube знову посилив боротьбу з блокувальниками реклами. Цього разу частина користувачів повідомила, що на платформі раптово зникають коментарі й описи до відео.